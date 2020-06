Sie nähten für den guten Zweck

Plötzlich war alles anders. Keine Besuche bei Freunden mehr, Schule nur noch über den Computer und auch die Freizeitaktivitäten blieben auf der Strecke. Die neun Mädchen, die in der sozialpädagogischen Wohngruppe „Tamaya“ des Diakonie Zentrums Spattstraße in Linz leben, waren verunsichert. Viele von ihnen hatten in der Vergangenheit Gewalt erlebt, kamen über die Kinder-und Jugendhilfe aus zerrütteten Familienverhältnissen in die Wohngruppe. Die Coronakrise war eine zusätzliche Belastung für sie.

„Ich hab’ mir gedacht, dass ich dieses Gefühl des Eingesperrtseins nie wieder erleben muss“, sagte eine von ihnen zu Irene Faderl. Die Leiterin der Wohngruppe hörte zu, ermutigte und erlebte schnell auch viel Kreativität. Besonders von der 15-jährigen Elif. Denn mit der Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, flammte bei dem Mädchen eine alte Leidenschaft wieder auf: das Nähen. Und so brachte Irene Faderl von zu Hause verschiedene Stoffe mit– und Elif nähte. Zuerst Masken für ihre Freundinnen und für sich selbst. Und bald schon beteiligten sich auch ihre Mitbewohnerinnen. Am großen Esstisch der Wohngemeinschaft wurde gezeichnet, ausgeschnitten und genäht. „Die Mädchen haben dann auch Mund-Nasen-Schutz für das Team der Flexiblen Hilfen im Diakoniezentrum angefertigt. Diese sind mobil unterwegs, um Familien in Not zu unterstützen“, sagt Faderl.

Die Mädchen der Wohngruppe „Tamaya“ und deren Leiterin Irene Faderl wurden damit zu Heldinnen der Krise. Bei dieser Initiative des Rotary Clubs Linz, unterstützt von mehreren anderen Rotary Clubs und den OÖN, werden Helden der Coronakrise vor den Vorhang geholt. Ihr Engagement wird mit 1000 Euro anerkannt.

Die „Großfamilie“, wie sie Leiterin Faderl bezeichnet, sei während der Krise noch enger zusammengewachsen. „Gemeinsames Kochen, Gruppenabende, in denen über alles gesprochen wird. All das wurde in den vergangenen Wochen intensiviert“, sagt sie. Und trotzdem seien alle froh, dass langsam wieder die Normalität in ihren Alltag zurückkehrt. Besonders Elif: Sie kann nach langen zweieinhalb Monaten wieder ihren Freund treffen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at