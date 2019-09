Sie bringen Buchstaben auf die Reihe

Sie bringt Ordnung ins Labyrinth der Buchstaben und das ehrenamtlich. Wie Theresia Brandstätter (63) aus Suben im Innviertel machen dies immer mehr engagierte Menschen in Oberösterreich.

Sie sind Lesecoaches des Roten Kreuzes, das die Bildungsinitiative „Alpha - meine Chance“ Anfang 2018 gestartet hat. Mittlerweile sind es viele, die bei Volksschülern, die es nötig haben, die Freude am Lesen wecken und so ganz nebenbei und spielerisch der Lesekompetenz auf die Sprünge helfen.

Theresia Brandstätter ist der 300. Alpha-Lesecoach dieser Initiative, die übrigens auch mit der Lesepaten-Aktion des Seniorenbundes zusammenarbeitet.

„Ich habe schon immer viel Freude mit kleinen Kindern gehabt“, sagt Lesecoach Brandstätter. Sie ist seit Juni im Einsatz und machte die Bekanntschaft des Erstklasslers Vivace aus Französisch-Kongo, der in die Volksschule in St. Florian am Inn geht und „ein sehr liebes, aufgewecktes Kind ist“, sagt Brandstätter.

Die Lesechoaches werden gut gerüstet mit den Kindern in Kontakt gebracht. Die Kinder werden von den Schulen vermittelt. Koordinatoren des Roten Kreuzes sind die Ansprechpartner für ein kostenloses Ausbildungswochenende, bei dem vermittelt wird, wie man das Lesen am besten an das Kind bringt.

„Es war ein wunderbares, interessantes Wochenende“, sagt Theresia Brandstätter, die gerne Lehrerin geworden wäre, aber der Familie und dem Haushalt den Vorzug gab. Gut ausgerüstet mit einem roten Lese-Trolley mit Materialien geht es dann ans Lesen. Jede Woche wird eine Stunde geübt.

Brandstätter führt, wie alle Coaches auch, ein Lesetagebuch. „Hoffentlich kriege ich heuer Vivace wieder“, sagt Brandstätter. Bald findet ein Info-Abend mit der Einteilung für´s gerade begonnene Schuljahr statt. Doch Achtung, obwohl es bereits 300 Lesecoaches gibt, werden dringend weitere gesucht. Mehr weiß jede Bezirksstelle des Roten Kreuzes und jede Ortsstelle des Seniorenbundes.