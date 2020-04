Sie bastelt sich in die Herzen Älterer

Konzentriert sitzt Juliane Wieländer in ihrem Zimmer über ein Blatt Papier gebeugt. Sorgfältig fährt die Zehnjährige mit dem Stift die Umrisse ihrer Hand nach. Noch ein paar Mal falten, hie und da kommt die Schere zum Einsatz und schon ist ihr selbstgebastelter Osterhase fertig. „Gemeinsam schaffen wir das“ steht in großen lila Buchstaben auf den Papierhasen geschrieben.

Wer ihr kleines Meisterwerk schlussendlich in Händen halten wird, weiß die Volksschülerin nicht. Fest steht, dass sie mit ihrer Bastelei die Laune anderer heben möchte. „Mir macht das Basteln großen Spaß. Ich möchte älteren Leuten, denen es gerade nicht so gut geht oder die einsam sind, eine Freude machen“, sagt die Zehnjährige aus der Gemeinde Weibern.

Schon mehr als ein halbes Jahr ist Juliane Wieländer Mitglied im oberösterreichischen Jugendrotkreuz (JRK). Sie ist eines von vielen Kindern, die Bewohnern heimischer Altenheime mit Briefen, Zeichnungen oder Selbstgebasteltem Lebensfreude und vor allem ein Stück Normalität schenken.

Anfang April startete das oberösterreichische JRK mit dieser Aktion. Mit Vorbildcharakter. Innerhalb kurzer Zeit wurden Jugendgruppen in den anderen Bundesländern aufmerksam und übernahmen die Idee. Aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfen die jungen Künstler ihre Zeichnungen und Basteleien allerdings den Altenheimbewohnern nicht persönlich überreichen. Die kleinen Meisterwerke werden in Boxen vor den Altenheimen oder vor Rotkreuz-Dienststellen gesammelt und später vom Personal an die Bewohner ausgeteilt. Auch nach Ostern sind die Zeichnungen der Jüngsten heiß begehrt.

„Ich habe schon fünf Osterhasen gebastelt. Aber jetzt, wo Ostern vorbei ist, muss ich etwas anderes machen“, sagt Juliane Wieländer. „Entweder ich bastle ein bisschen weiter oder ich male für die alten Leute einen bunten Blumenstrauß.“ Wenn sie später einmal groß ist, möchte die Zehnjährige übrigens Ärztin werden.

Artikel von Michael Schäfl