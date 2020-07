In der dritten Ferienwoche könnte der Gedanke an den Schulanfang für viele Schüler wohl nicht ferner liegen. Doch gerade Eltern mit einem niedrigen Einkommen blicken mit Sorge Richtung Herbst. Mit dem Schulbeginn ihrer Kinder rollt auch eine Welle an Kosten auf sie zu. Diese Belastung möchten die oberösterreichischen Kinderfreunde nun mildern und sammeln deshalb Schultaschen für bedürftige Familien.