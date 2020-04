Sandra Geßl: Die Lebensretterin aus dem Innviertel

Fast ohne Zögern hat sie „Ja“ gesagt: Sandra Geßl, 20 Jahre, spendete Stammzellen über das Knochenmark, um einem ihr unbekannten, jungen Mädchen aus Amerika das Leben zu retten. „Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder spenden“, sagt die junge Innviertlerin. Der Eingriff hatte beinahe keine Nachwirkungen. „Nach dem Aufwachen aus der Vollnarkose hatte ich nur ganz leichte Schmerzen, so wie bei einem Muskelkater“, erzählt sie. Bereits nach einem Monat war ihr Blutbild schon wieder in bester Ordnung. Sie wünscht sich daher, dass sich möglichst viele als Stammzellenspender registrieren lassen, dann könnten mit wenig Aufwand noch viel mehr Menschen eine Chance auf Rettung bekommen. Sie selbst hat sich beim Blutspenden über diese Möglichkeit informiert und bereits ein Jahr nach ihrer Registrierung in der Spenderdatenbank kam ein Anruf. „Da wurde mir schon mitgeteilt, dass es eine Spende über das Knochenmark sein soll. Meine Eltern waren schon ein bisschen besorgt“, sagt sie. Und lobt im selben Atemzug die vielen aufklärenden Informationen, die sie und ihre Familie erhalten haben. Im AKH Wien (noch bevor die ersten Corona-Maßnahmen in die Tat umgesetzt wurden) wurde der Eingriff gemacht. „Einem Menschen helfen zu können mit etwas, das einem gesunden nicht fehlt, das ist eine tolle Sache!“, sagt sie und hofft auf Nachahmer. Diesen Termin im Kalender wird sie lange Zeit nicht vergessen. Derzeit sei ihr Kalender aber, so wie bei den meisten, ziemlich leer. Denn sowohl der Unterricht in der Musikschule, die Proben des Musikvereins Kirchdorf am Inn als auch die Kapellmeister-Ausbildung, die sie in Angriff genommen hat, sind auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Ihre Liebe zur Musik bestimmt ihre Freizeit, ihre Liebe zur Technik ihr Berufsleben. Die Kirchdorferin hat die Lehre zur Zerspanungstechnikerin mit Erweiterung Konstruktionstechnik im Juli vergangenen Jahres mit Auszeichnung abgeschlossen. „Das ist ein Beruf, der mir richtig taugt“, sagt sie.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at