Preis für Unterrichten mit Leidenschaft

Die Arbeit mit den Studierenden macht mir wirklich viel Freude“, sagt Melanie Hinterplattner. Ihnen nicht nur Theorie vorzutragen, sondern auch praktische Beispiele zu geben und zu sehen, wie sie diese verstehen, sei ein sehr schönes Gefühl.

Für ihr Engagement ist die 31-jährige gebürtige Losensteinerin an der Georgia Southern University (GSU) mit dem „Averitt Award for Excellence in Graduate Instructions“ ausgezeichnet worden. Das ist die wichtigste Auszeichnung, die Lehrende an dieser US-Universität erreichen können.

Hinterplattner hat an der Management-Fakultät der Fachhochschule (FH) Steyr ihr Bachelor- und Masterstudium absolviert. Ihr Doktoratsstudium in Georgia läuft seit 2017, für ihre Dissertation beschäftigt sie sich mit der Resilienz von Lieferketten. Die Auszeichnung erhielt sie für ihre Vorlesung über Verhandlungstechniken und ihr Tutoring über „Operations Management“. Aufgrund der Coronakrise wurde auch an der GSU im Frühling der Unterricht auf online umgestellt: „Der Plan ist, dass mit Start des neuen Semesters im August wieder der Präsenzunterricht beginnt. Darauf freue ich mich besonders.“ 2021 will Hinterplattner ihr Doktoratsstudium abschließen: Was ihre berufliche Zukunft betrifft, ist sie ganz offen. In den USA gibt es tolle Universitäten, „aber alles ist sehr theoretisch.“ In Europa arbeite die Forschung viel mehr mit den Unternehmen zusammen.

Den Sommer verbringt Hinterplattner traditionell in Oberösterreich: Sie arbeitet an der FH Steyr, besucht Freunde und Familie, spielt Tennis, liest und macht Yoga. Und sie genießt das gute heimische Leitungswasser.

Die Erfahrungen in Georgia, einem südlichen US-Bundesstaat, möchte sie aber nicht missen: „Dort ist alles sehr entspannt, niemand an der Uni trägt Anzug und Krawatte.“ Das Meer sei nur eine Autostunde entfernt und das Wetter immer warm: „In Georgia, besagt ein Sprichwort, gibt es vier Jahreszeiten: beinahe Sommer, Sommer, immer noch Sommer und Weihnachten.“

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at