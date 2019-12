Peter Eglseer: Nur aufhören kann er nicht

Wenn die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried heute in der Messehalle 18 Weiz (17.30 Uhr) empfangen, kommen auf Peter Eglseer als Marketing-Verantwortlichen und Sponsorenbetreuer des Klubs so einige Aufgaben zu. Doch wenn Not am Mann ist, dann streift sich der 29-Jährige auch das blaue Trikot über und baggert nach Bundesliga-Punkten für seinen UVC. So auch zuletzt beim 2:3 gegen Amstetten. Dass die Partie über fünf Sätze ging, war nicht nach dem Geschmack Eglseers: „Ab dem dritten Satz haben meine Oberschenkel gebrannt, als ob ich fünf Stunden lang Ski fahren gewesen wäre.“ Seitdem er im Sommer seine Beachvolleyball-Karriere – 2016 wurde er mit Florian Schnetzer Staatsmeister – beendete, hat der angehende Informatik-Lehrer sein Trainingspensum auf ein Minimum reduziert, weshalb er heute auf eine Rückkehr des zuletzt verletzten Sokratis Charalmapidis hofft.

2016 stieß der ehemalige Hallen-Nationalteamspieler zum UVC und brachte sich seither auf vielen Ebenen ein. Vom Trainer für Kinder ab sieben Jahren über die Hallen-Koordination für die insgesamt acht Rieder Nachwuchsteams bis hin zum Volleyball-Unterricht in Schulen – Eglseer packt überall mit an. Ein besonderes Anliegen ist ihm, die Faszination seines Sports den Leuten mitzugeben: „Als ich damals in Ried angefangen habe, haben wir uns vorgenommen, möglichst viele Leute in die Halle zu bekommen.“ Das Ergebnis ist beachtlich. Obwohl mangels einer passenden Arena die Messehalle provisorisch in mühevoller Umbauarbeit adaptiert werden muss, strömen zu den Ligaspielen regelmäßig 300 Zuschauer. Beim Europacup-Debüt gegen Kaposvar (Hun) waren es rund 600.

Angesichts seines Betätigungsradius passt es ins Bild, dass Eglseer seine Freundin Dagmar beim Besuch eines Volleyballspiels in Ried kennengelernt hat. Sie selbst spielt im Landesligateam des UVC. Gemeinsam mit der eineinhalb Jahre alten Tochter Lena hat das Paar ein Haus in Haag am Hausruck bezogen.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at