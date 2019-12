Mit Lichtern gegen böse Geister

Mit 13 Jahren war Max Höllmoser zum ersten Mal als Glöckler unterwegs – damals holte er als „Absammler“ Spenden ein. Heute leitet der 62-Jährige Neu und Alt Kohlstatt, zwei der über 20 Ebenseer Passen. So werden die Gruppen genannt, in denen die Glöckler von Haus zu Haus ziehen. Mit riesigen beleuchteten Kappen aus Papier auf dem Kopf wollen sie in der letzten Raunacht vom 5. auf den 6. Jänner böse Geister vertreiben. Für Höllmoser ist es heuer schon das 50. Mal, die Glöcklerläufe sind für ihn eine Lebensaufgabe.

„Mich fasziniert es einfach, wenn man da etwas Großes schaffen kann und wenn sich die Leute dann auch Zeit nehmen, sich das anzuschauen“, sagt der Ebenseer.

Obwohl der Lauf nur eine Nacht dauert, treffen sich die 60 Mitglieder von Höllmosers Passen schon im Oktober, um Glöcklerkappen zu reparieren und zu bauen. „Wir bauen jedes Jahr zwei neue Kappen“, so der Glöckler. In jede der Kappen fließen etwa 400 Arbeitsstunden.

Wer weiß, dass in Höllmosers Werkstatt 75 Kappen stehen, kann sich also ausrechnen, wie sehr der Tischler den Brauch liebt. Nach seiner Bypassoperation im September freut er sich besonders auf den heurigen Lauf. „Der Arzt hat mich gefragt, was mein nächstes Ziel ist. Meine Antwort war ,Der 5. Jänner 2020’, da hab ich nur verständnislose Blicke geerntet“, sagt Höllmoser.

Bei den Läufen gibt es für ihn keine Ausrede: In 50 Jahren fiel kein einziger aus. Manche der Kappen sind 15 Kilo schwer, die größte hat eine Oberfläche von sechs Quadratmetern. „Das wird dann anstrengend, da kann man fast schon windsurfen“, so Höllmoser.

Doch von seiner Leidenschaft lässt er sich nicht abbringen. „Meine Lebensgefährtin sagt immer, dass ich sechs Monate vorher und nachher vom Glöcklerlauf rede. Das ist meine Lebensaufgabe.“

Auch sonst ist Höllmoser in der Brauchtumspflege aktiv, er sitzt auch im Faschingsverein. „Ich bin einfach damit aufgewachsen, ich möchte diese Traditionen an die nächste Generation weitergeben.“

