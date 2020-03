Markus Furtner: Trotz Virusgefahr voll einsatzbereit

Rund um die Uhr für den Ernstfall einsatzfähig bleiben: Markus Furtner, frischgebackener Kommandant der Schärdinger Stadtfeuerwehr, ist einer jener ehrenamtlichen Helfer, die Tag und Nacht für die Mitmenschen bereitstehen, während das öffentliche Leben im Sog des Coronavirus in den häuslichen Ruhemodus wechselt.

„Um gerüstet zu bleiben, beugen wir vor. Übungen und Ausbildung sind abgesagt. Käme es nach einem Infektionsfall zu Quarantäne, könnte das auf einen Schlag 30 Kräfte lahmlegen, die bei Einsätzen fehlen würden“, so der 39-jährige Innviertler, der bereits kurz nach seiner Wahl zum Stadtfeuerwehrkommandanten in der neuen Funktion gefordert war. „Wir wurden zum Brand bei einer Landwirtschaft in der Nachbargemeinde St. Florian mitalarmiert.“

Tatkraft und Informationsfluss: Furtner, Bediensteter der Stadtgemeinde Schärding, war dort lange Zeit auch für die Kommunikation zuständig. Dies sollte dem Innviertler nun in seiner Rolle als Kommandant zugute kommen – das Löschwesen hat Markus Furtner ohnehin bereits verinnerlicht. „Ich bin 1992 in die Feuerwehrjugend eingetreten.“ An Nachwuchs mangelt es bei den 120 Schärdinger Helfern auch heute nicht. „Wir haben mehr als 20 Engagierte in der Jugendgruppe. Das hat sich gut entwickelt.“

Schlagkräftig zu bleiben, erfordert gute Planung. „Wir alarmieren selektiv. Werden aus Betrieben schwer abkömmliche Feuerwehrleute alarmiert, wissen diese, dass es auch um Wesentliches geht. Das ist derzeit auch ganz besonders wichtig.“

Schärdings Löscher sind für Brände gerüstet, haben aber durch die Lage am Inn mehr mit Wasser zu tun, als ihnen lieb ist. „Das Hochwasser ist eine ständige Herausforderung. Die katastrophalen Fluten aus dem Jahr 2013 haben sich in die Erinnerung eingebrannt. Die Schicksale dahinter waren tragisch“, so Markus Furtner, der in große Fußstapfen tritt: Vorgänger Michael Hutterer ist zum stellvertretenden Landesfeuerwehrkommandant aufgestiegen.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at