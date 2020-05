Linzer Professorin sticht Google aus

Informatikerin Gabriele Kotsis (52) wird in den kommenden zwei Jahren der ACM (Association for Computing Machinery), der wichtigsten internationalen wissenschaftlichen Vereinigung auf dem Gebiet der Informatik, als Präsidentin vorstehen.

Bei ihrer Wahl setzte sich die gebürtige Wienerin unter anderem gegen Google-Vizepräsidentin Elizabeth Churchill durch. Zudem ist die seit 2002 in Linz lebende Wissenschaftlerin die erste nicht-angloamerikanische Präsidentin der renommierten Vereinigung, die rund 100.000 Mitglieder zählt. Gabriele Kotsis tritt am 1. Juli ihr neues Amt mit klaren Vorstellungen an.

„Globale Probleme können nur gemeinsam gelöst werden. Dabei werden Computerwissenschaft und -technologie eine zentrale Rolle spielen. Trotzdem ist es gerade in unserer Disziplin wichtig, nie den Menschen aus den Augen zu verlieren. Dazu muss man auch über den Tellerrand schauen“, ist die 52-Jährige, die sich als leidenschaftliche Oberösterreicherin bezeichnet und das Institut für Telekooperation an der JKU leitet, überzeugt.

Frauen spielen in der ACM eine tragende Rolle. Eine Tatsache, die sich nicht in der Anzahl an weiblichen Studierenden widerspiegelt. „Da liegen wir gerade einmal bei 15 Prozent. Das ist wirklich schade, treibt mich aber gleichzeitig an. Ich will jungen Menschen und vor allem Mädchen zeigen wie schön und erfüllend es ist, Technologie nicht nur zu verwenden, sondern mit zu gestalten“, sagt Kotsis. Sie selbst habe in ihrem Beruf ihre Berufung gefunden. „Genau das wünsche ich jungen Informatikern auch. Sie sollen sich ruhig Zeit nehmen um einen Bereich zu finden, für den sie brennen.“

„Meine Arbeit ist mein Leben“, sagt Kotsis. Dennoch kann sich die Professorin mit zwei Doktortitel auch für andere Dinge begeistern. „Ich treibe Sport, verschlinge englische Krimis, gehe gerne gut essen und mag das Reisen. Letzteres fehlt mir sehr.“ Ebenso klar wie ihre Wahl zur Präsidentin der ACM ist jene des bevorzugten Urlaubsortes. „Die südliche Toskana. Dort will ich möglichst bald wieder hin.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at