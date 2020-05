Leopold Gruber: Österreichs Förster des Jahres

Mit so einem Aufmarsch an Prominenz hatte Leopold Gruber nicht gerechnet. Ministerin Elisabeth Köstinger war da, ebenso Oberösterreichs Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und der Perger Bezirkshauptmann Werner Kreisl, um dem 55-Jährigen aus Ried in der Riedmark bei einem „Waldbesuch“ in Perg zu einer ganz besonderen Auszeichnung zu gratulieren. Gruber war vom österreichischen Försterverein zum „Förster des Jahres 2020“ ausgezeichnet worden.

„Die Natur war schon immer meins“, erzählt Gruber, und dass er mit der Auszeichnung nicht gerechnet hatte. Geboren wurde der Förster 1965 in Amstetten. In Gainfarn besuchte er die Försterschule, um später als Förster und Revierleiter der Forst- und Gutsverwaltung Clam tätig zu sein. Im Mai vor 20 Jahren wechselte er zur Bezirksforstinspektion Perg und damit in den oberösterreichischen Landesdienst. Das Gebiet, das er betreut, ist vielfältig und reicht von den Auwaldgesellschaften entlang der Donau über eichen- und buchenreiche Mischwälder in Mittellagen bis hin zu den fichtendominierten Höhenrücken des Mühlviertels, auf denen zum Teil auch eingesprengte Douglasienbestände stocken. „Sein Wissen um eine nachhaltige Auwaldbewirtschaftung ist hervorzuheben“, beschreibt Walter Pachler vom Verband der Förster in seiner Laudatio seinen Kollegen, der 20 Jahre lang selbst Landesgruppen-Obmann war. Gruber ist außerdem Gründungsmitglied des Vereines Österreichischer Förster und dort auch Vorstandsmitglied – um nur ein paar seiner Funktionen zu erwähnen. Auch Mitglied des Katastrophenschutzes der BH Perg ist Gruber, bei so manchem Hochwasser bewies er sein Können.

Sein Blick gilt letztendlich dem Wald: „Der Klimawandel bereitet mir Sorgen. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir drauf schauen, dass mit dem Wald auch in 50 oder 100 Jahren alles passt.“ Gruber, verheiratet und Vater von zwei Kindern, ist privat natürlich auch oft in der Natur zu finden. „Ich bin Jäger, und mit meiner Frau bin ich gerne in den Bergen unterwegs.“

Artikel von Roland Vielhaber