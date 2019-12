Leben und Werk sind ihr Thema

Die 1960 in Linz geborene Elisabeth Nowak-Thaller kann auf eine lange Karriere am Kunstmuseum Lentos beziehungsweise dessen Vorgängerinstitution, der Neuen Galerie der Stadt Linz, zurückblicken. Seit 1986 ist die Kunsthistorikerin dort tätig. Ihre Leidenschaft für Kunst ist spürbar, wenn sie über Persönlichkeiten spricht, mit deren Werk sie sich auseinandergesetzt hat. Als Leiterin der Gemäldesammlung und Vizedirektorin – nach dem Abgang von Stella Rollig war sie 2017 sogar kurz interimistische Direktorin – ist Nowak-Thaller auch für die Provenienzforschung am Museum zuständig. Die Aufarbeitung der Geschichte der eigenen Sammlung war 1998 Anlass für Nowak-Thaller, sich intensiv mit dem Gründer der neuen Galerie, Wolfgang Gurlitt, auseinanderzusetzen. Auch die aktuelle Ausstellung über dessen Lebenswerk als Sammler, Kunsthändler und Verleger ist von ihr konzipiert worden. Bei der Durchsicht der Werke sei ihr aufgefallen, dass Gurlitt viele Künstlerinnen förderte. Dieser Aspekt hat die Kunsthistorikerin, die unter anderem auch die Ausstellungen „Rabenmütter“ (2015), „Der nackte Mann“ (2013) oder „Helene Funke 1869–1957“ (2007) (mit-)kuratiert hat, besonders interessiert, wie sie erzählt. Nowak-Thaller gilt als Spezialistin für den Zeichner Klemens Brosch, über den sie bereits ihre Dissertation verfasst hat. Auch für die große Brosch-Ausstellung, die 2016 im Nordico eröffnet wurde und danach ins Wiener Belvedere weiterzog, zeichnete sie verantwortlich.

Die Tochter des Linzer Buam-Kapellmeisters Robert Thaller ist seit 29 Jahren mit dem Bausachverständigen Peter Nowak verheiratet. Der gemeinsame Sohn Maximilian ist 27 Jahre alt. In ihrer Freizeit ist die Linzerin gerne sportlich unterwegs, Reiten, Yoga und Bogenschießen gehören zu ihren Hobbys. Der 60. Geburtstag steht bald bevor, doch die 59-Jährige denkt noch nicht an den Ruhestand: „Die Kunst macht mir noch immer so viel Freude.“ Man nimmt es ihr ab, wenn sie sagt: „Ich darf noch bis 65 arbeiten.“

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at