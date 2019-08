Karriere einer Weltenbummlerin

Eine Stubenhockerin ist Anna Katharina Reiter ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil hat die gebürtige Linzerin mit ihrer Leidenschaft für die große, weite Welt dort auch ihren Beruf gefunden. Auf der philippinischen Insel Cebu leitet Reiter als Direktorin die Niederlassung einer deutschen Firma, die sich auf das Aufspüren von illegalen Firmen spezialisiert hat, die patentierte Produkte kopieren und gefälscht auf den Markt bringen. Das Handwerk wird diesen mithilfe professioneller Anwaltskanzleien gelegt.

„Mit drei Leuten haben wir das hier vor einigen Jahren begonnen“, sagt Reiter, die für ihr Unternehmen ständig weltweit unterwegs ist, um neue Kunden zu gewinnen. Ihre Arbeit hat auch eine starke soziale Komponente. Ihre meist studentischen Mitarbeiter werden von der Firma zusätzlich zum Verdienst sozial unterstützt. „Mindestens einmal im Monat besuchen wir sie daheim und sehen nach dem Rechten. Nach Naturkatastrophen zum Beispiel zeigt unser oberster Chef ein riesengroßes Herz für sie.“

Als Enkelin des früheres OÖN-Mitarbeiters Josef Schicho wuchs Anna Katharina Reiter bei ihren Eltern in Wien auf, wollte Fagott studieren, wechselte dann aber vom Musikgymnasium in die Tourismusschule am Semmering. Hoteljobs während der Ferien und drei Monate als Kindermädchen in Australien weckten in ihr das „totale Reisefieber“.

Es folgte eine Zeit als Restaurantleiterin auf einem Passagierschiff, sie freundete sich mit den dort arbeitenden Filipinos an und besuchte einen von ihnen in Manila. Statt geplanter zwei Wochen wurde daraus ein nun schon jahrelang dauernder Beruf. Gefunden hat ihn Anna nach 30 Absagen zufällig am Wochenende beim Besuch einer der 7000 wunderschönen philippinischen Inseln. Gesucht wurde eine deutschsprechende Assistentin, heute dirigiert Anna den Laden auf den Philippinen mit drei Niederlassungen. Nach Europa kommt sie immer wieder gerne. Fagott spielt sie kaum noch, mit ihrem Opa feiert sie in Linz aber immer wieder ihren gemeinsamen Geburtstag.

