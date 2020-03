Karoline Etzelsdorfer: Warmes Essen und immer ein Lächeln

In gewohnter Umgebung alt werden: Ein Wunsch, den viele Menschen haben. Das gelingt oft aber nur, wenn belastende Arbeiten nicht mehr selbst erledigt werden müssen. Etwa das Kochen. In diesem Fall wird oft das Essen auf Rädern in Anspruch genommen. 30 Jahre lang leitete Karoline Etzelsdorfer aus Perg diese Sparte der Rotkreuz-Ortsstelle in ihrer Heimatstadt, ehe sie sich vor wenigen Wochen in den Rotkreuz-Ruhestand verabschiedete.

Am 5. November 1989 trat sie ihre erste Tour an. „Das war ein Sonntag und weil ich diese Initiative geleitet habe, war ich danach fast jeden zweiten Tag in der Dienststelle, um Dienstpläne zu organisieren, Daten unserer Kunden aufzunehmen oder mit der Küche im Seniorenheim, wo wir die Essensportionen abholten, Kontakt zu halten“, erinnert sich die Mühlviertlerin. Bis zu ihrem 1000. Dienst hat sie mitgeschrieben – danach nicht mehr.

Mit ihrem Engagement wollte Karoline Etzelsdorfer dem Roten Kreuz etwas zurückgeben: Zwei Mal waren ihre Kinder nach schweren Unfällen von Sanitätern versorgt worden. „Für den Einsatz dieser Menschen bin ich noch heute dankbar. Ich selbst habe mir den Sanitätsdienst nicht zugetraut. Aber als das Essen auf Rädern gegründet wurde, wusste ich: Das ist etwas für mich.“ Unter Etzelsdorfers Leitung wuchs das Team von zehn auf 50 freiwillige Mitarbeiter. Um den Zusammenhalt zu fördern, organisierte sie gemeinsame Freizeitaktivitäten: Kegelabende, Wanderungen und Maiandachten.

Stets war es Karoline Etzelsdorfer wichtig, nicht nur Essen zu den Menschen zu bringen, sondern auch ein paar persönliche Worte. „Viele Essensbezieher leben alleine. Für sie sind wir ein ganz wichtiger menschlicher Kontakt. Man bekommt auch ein Gespür dafür, wenn es den Menschen nicht so gut geht.“ Allzu lange habe sie sich freilich nie aufhalten können, bei 20 bis 25 auszuliefernden Essensportionen. „Sonst bekommen jene, die in der Tour weiter hinten sind, das Essen ja erst weit nach Mittag – das geht ja auch nicht.“

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at