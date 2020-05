Das ist eine sehr gute Nachricht für die Jugendarbeit in der Diözese Linz, weil ich überzeugt bin, dass Vitus die besten Voraussetzungen mitbringt“, sagt Michael Münzner über seinen Nachfolger Vitus Stefan Glira. Der 28-jährige Mönch, Priester und Lehrer aus Ansfelden wird ab 1. September die Kinder- und Jugendseelsorge der katholischen Kirche in Oberösterreich leiten. Leicht fiel Münzner, der sich nun stärker seiner Hauptaufgabe als Regens des Linzer Priesterseminars widmen wird, dieser Wechsel nicht. „Das Schöne an der Jugendarbeit war, dass ich täglich mit jungen Menschen zu tun hatte und meine Aufgaben unglaublich vielfältig waren“, sagt Münzner.

Rund 268.000 junge Katholiken zwischen 13 und 30 Jahren zählt die Diözese Linz. Gliras Hauptaufgabe werde es sein, diese Vielfalt im Blick zu haben und sich für ein Zusammenwachsen aller Engagierten in der kirchlichen Jugendarbeit einzusetzen. „Ich hoffe, Jugendlichen in verschiedenen Lebenssituationen ein Weggefährte im Leben und Glauben sein zu können“, sagt der gebürtige Linzer.

Glira wuchs in der Pfarre Berg an der Krems auf, die zur Gemeinde Ansfelden gehört. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Schlierbach absolvierte er seinen Zivildienst auf der Burg Altpernstein in Micheldorf im früheren Begegnungszentrum der Katholischen Jugend. Anschließend studierte er Theologie in Linz und Tübingen und trat 2014 mit dem Ordensnamen Vitus ins Stift Schlägl ein. Mit 26 Jahren legte er das Ordensgelübde auf Lebenszeit ab. Ein Jahr später weihte ihn Bischof Manfred Scheuer in der Stiftskirche Schlägl zum Priester.

Derzeit arbeitet Glira als Seelsorger in den Pfarren Ulrichsberg, Klaffer und Schwarzenberg. Außerdem unterrichtet der 28-Jährige an der Neuen Mittelschule (NMS) Aigen-Schlägl und an der Volksschule Ulrichsberg Religion. „Ich freue mich auf eine Zeit facettenreicher Begegnungen als diözesaner Jugendseelsorger“, sagt Glira. Sein Vorgänger Münzner wünscht ihm Freude an der Arbeit, Weitblick und „einen sehr langen Atem“.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at