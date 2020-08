Josef Lugmayr: "Familie ist ein wichtiger Rückzugsort"

Wie wichtig gut funktionierende Beziehungen und Familien sind, habe man in der Corona-Krise wieder gesehen. "Familie hat eine Stützfunktion und ist ein wichtiger Rückzugsort", sagt Josef Lugmayr (58) aus St. Georgen/Gusen. Er wurde von Bischof Manfred Scheuer mit dem Amt des Beziehungs-, Ehe- und Familienseelsorgers betraut und folgt ab 1. September Franz Harant nach.

Weiterhin leitet Lugmayr die Abteilung für Beziehung, Ehe und Familie im Pastoralamt. "Wir haben intern die Arbeit umstrukturiert. Ich bleibe auch in der Beratungsstelle in Perg", sagt der Theologe. Die Abteilung unterstützt in den 25 Beratungsstellen in ganz Oberösterreich Menschen in Lebens- und Beziehungskrisen. "Nicht nur verheiratete, sondern auch Paare in anderen Beziehungsformen und gleichgeschlechtliche Paare", so Lugmayr.

Als Seelsorger ist er die erste Ansprechperson in Ehe- und Familienfragen, er richtet diözesane Feiern aus wie etwa die Jubelgottesdienste nach 35, 50, 60 oder mehr Ehejahren und berät den Bischof in allen Fragen rund um das Thema. "Die Herausforderung wird sein, die ganze Vielfalt zu sehen, anzuerkennen und seelsorglich zu begleiten", sagt Lugmayr.

Familie ist nicht nur sein Arbeitsfeld, sondern auch für ihn selbst ein wichtiger Teil des Lebens. Er ist seit 32 Jahren mit der Religionslehrerin Helga Lugmayr-Häuserer verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Das Geheimnis seiner Ehe? "Es ist das gemeinsame Bemühen um eine lebendige Beziehung, ich investiere Zeit und Energie und bin dankbar, dass das meine Partnerin ähnlich sieht", sagt er. Als kürzlich die älteste Tochter heiratete, war Lugmayr besonders glücklich.

Als Kind von Bauern in Allerheiligen schöpft Josef Lugmayr auch heute Kraft aus der Natur und kann sich bei der Gartenarbeit so richtig entspannen. "Außerdem mag ich Kultur, Museen, Theater", sagt er. "Das Musiktheater-Abo ist ideal, um gemeinsam mit meiner Frau den Arbeitsalltag zu unterbrechen – weil damit hat man einen Termin und nimmt sich auch Zeit."

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at