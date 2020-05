Johannes Eberl: Das kulturelle Gedächtnis von Bad Ischl

Wer bei Heimatvereinen an rückwärtsgewandte Nostalgiker denkt, täuscht sich. Zumindest in Bad Ischl. Dort nutzt der 70 Jahre alte Heimatverein seit kurzem geschickt das Internet, um Interessierten das reiche kulturelle Erbe der Stadt zu vermitteln. Wer mit dem Smartphone durch die Stadt flaniert, kann sich mithilfe der Website www.kulturpfade-badischl.at von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit leiten lassen und erhält dazu noch spannende Hintergrundinformationen – egal ob es um die Salzproduktion geht, um den Kaiser oder um Komponisten und Schriftsteller, die einst in der Salzkammergut-Metropole logierten.

Strippenzieher des virtuellen Stadtführers ist Johannes Eberl, Obmann des Bad Ischler Heimatvereins. Der pensionierte Volksschuldirektor wurde vor 14 Jahren „eher durch Zufall“ Obmann, wie er sagt. Der Heimatverein ist danach aber aufgeblüht. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich von 350 auf 880, der Verein macht laufend von sich hören. Sei es durch Publikationen oder durch ein ständig größer werdendes Archiv der Stadt.

Die Idee zu den virtuellen Kulturpfaden hatten der 77-Jährige und seine Mitstreiter, als sie nach einem Denkmalführer auf Papier im Jahr 2016 auch noch einen Friedhofsführer veröffentlichten. „Damals ärgerten wir uns, dass man ein Buch im Nachhinein nicht aktualisieren kann, wenn man noch auf zusätzliche Informationen stößt“, sagt der zweifache Großvater. „Da hatten wir die Idee, eine Website anzulegen.“

Zwei Jahre dauerte die Arbeit am Online-Wanderführer für Bad Ischl. Jetzt liegt das Ergebnis vor und bereichert jeden Besuch in der Stadt. Die Website ist dabei auch durchaus unterhaltsam. So wird beispielsweise Mark Twain zitiert, der die Stadt im Sommer 1898 besuchte: „Wir schwitzen nun seit zwei Tagen in diesem heißen Hotel in diesem heißen Ort. Das Hotel hat kein elektrisches Licht, sondern Kerzen, die um 23 Uhr im ganzen Haus gelöscht werden. Wir sind ins Mittelalter zurückgefallen.“

