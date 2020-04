Jetzt erst recht: Er hilft Obdachlosen

Obdachlos zu sein und am Rand der Gesellschaft zu leben heißt auch, abgeschnitten zu sein von den täglichen medialen Neuigkeiten, die es in der Corona-Krise gibt. Das erfahren der Caritas-Sozialarbeiter Christian Koschka (35) und sein Team gerade sehr intensiv. Koschka leitet das Projekt "Help Mobil", das von der Caritas organisiert und vom Roten Kreuz, dem Samariterbund, dem Lazarusorden und den Barmherzigen Schwestern unterstützt wird.

Pensionierte Ärzte, ehrenamtliche Pfleger und Sozialarbeiter fahren seit 2014 mit einem Bus jeden Montag und Freitag zum Domplatz und zum Martin-Luther-Platz in Linz, um dort Menschen ohne Obdach bzw. ohne Krankenversicherung medizinisch zu versorgen.

"Viele unserer Klienten haben jetzt Angst. Sie wussten lange gar nicht, was jetzt los ist. Denn abgeschnitten von vielen Informationen ist ihnen nicht klar, wie und wo sie sich anstecken können, wo sie sich jetzt noch aufhalten dürfen und was passiert, wenn sie selbst infiziert sind", sagt Koschka.

Das Team versucht nicht nur, diese Fragen zu beantworten. An erster Stelle stehen die Versorgung von Wunden, das Wechseln von Verbänden und die kostenlose Ausgabe von Medikamenten. "Wir sind froh, dass jetzt nicht Winter ist." Natürlich steht dabei der Schutz an oberster Stelle. Alle Helfer tragen einen Nasen-Mund-Schutz, die behandelnden Ärzte sogar virenfilternde FFP2-Masken.

Den gelernten Einzelhandelsverkäufer Christian Koschka hat es erst über Umwege in die Sozialarbeit verschlagen. Als Bereichsleiter eines Elektro-Marktes "hat mich dieser Konsumzwang irgendwann nicht mehr erfüllt".

Er begann nach der Berufsreifeprüfung ein Studium an der FH für soziale Arbeit in Linz, das er mit dem Bachelor abschloss. Bereits während des Studiums dockte er als Praktikant in der Flüchtlingsbetreuung bei der Caritas an. Der 35-Jährige aus Grünau im Almtal lebt seit acht Jahren in Linz und lernt nebenbei für seinen Master-Abschluss.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at