Siegfried Seidl aus Braunau ist seit kurzem ein neues Mitglied im fünfköpfigen Vorstand der Fachabteilung Productronic im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Damit vertritt er die Interessen von mehr als 3300 meist mittelständischen Mitgliedsfirmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Braunauer ist Eigentümer und Geschäftsführer der Firma F&S Bondtec, ein Unternehmen, das Bondmaschinen für die Halbleiterindustrie erzeugt. Diese verschweißen haarfeine Drähte auf Siliziumchips und stellen die elektrischen Verbindungen zur Außenwelt her.

Seidl, der an der Universität Klagenfurt seinen Master gemacht hat, hat sich mit seiner Firma auf eine Marktnische fokussiert und bietet Geräte für Forschung, Entwicklung und für kleinere bis mittlere Serienproduktionen an. „Also überall da, wo allerneueste Produkte hergestellt werden“, sagt er. Diese Bonder sind auch bei Batteriemodulen für E-Fahrzeuge sehr gefragt. Seine Produkte überzeugen auf dem Markt durch eine besonders raffinierte Software. Durch diese sind die Braunauer Bonder die einzigen weltweit, die durch einfache Umrüstungen die gefertigten Verbunden auch gleich testen können – vollautomatisch. Das Konzentrieren in eine bestimmte Richtung, in die wenige gehen, ist für Seidl die beste Strategie. „Um als KMU langfristig erfolgreich zu sein, sollte man nicht einfach dem Mainstream folgen, sondern für sich eine Nische suchen und finden, um sich darin mit der VDMA Productronic als dem richtigen Netzwerk dauerhaft zu behaupten“, sagt der Unternehmer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.