Im Takt des Herrn Staatsanwalts

Er habe selten nein gesagt, wenn Aufträge an ihn herangetragen wurden, betont Christian Hubmer. Den neuen Leiter der Welser Staatsanwaltschaft zeichnet ein gesundes Maß an Ehrgeiz und Entschlossenheit aus.

Hubmer entstammt einer Welser Lehrerfamilie und besuchte in seiner Heimatstadt das Realgymnasium. „Meine Eltern haben mich in jeder Hinsicht gefördert. Ich bekam von ihnen immer die nötige Unterstützung, sowohl in der Schule als auch im Studium.“

Sein ursprünglicher Berufswunsch war der des Anwalts. Nach der fundierten Ausbildung am Linzer Landesgericht und der dortigen Anklagebehörde wusste er aber um seinen Platz in der Justiz.

Dass nicht nur Richter sondern auch Staatsanwälte zur Objektivität verpflichtet sind, ist ihm wichtig zu erwähnen: „Auch wir haben belastende und entlastende Beweise zu erheben und zu würdigen. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein gewünschtes Ergebnis zu präsentieren.“ Sein bisher größter Fall zog sich jahrelang hin und kostete ihn viel Schweiß und Energie: „Ein großes Wirtschaftsdelikt, das ein Unternehmen nahe Wels betroffen hat.“ Medien wussten Hubmers Hilfsbereitschaft als Pressesprecher seiner Behörde immer zu schätzen. In dieser Rolle blieb er stets korrekt und hielt sich an die Spielregeln: „Der Medienerlass gibt gewisse Richtlinien vor. Im Einzelfall ist es immer eine Gratwanderung, weil wir Beschuldigten- und Opferrechte wahren müssen.“

Zur Entspannung greift der 43-jährige Chef-Ankläger in der Freizeit auch gerne Mal zu einem Musikinstrument. Neben Geige, Tenorhorn und Posaune beherrscht der Vater zweier Kinder recht passabel das Schlagzeug, welches er aktuell in der Blasmusikkapelle seines Heimatortes zu spielen weiß.

Sein Privatleben hält der mit einer Juristin verheiratete Staatsanwalt bedeckt. „Da bitte ich Sie um Verständnis“, ersucht Hubmer höflich. Seinem Wunsch kommen wir selbstverständlich nach. Ist doch der sportliche Top-Jurist beinahe täglich mit gefährlichen Straftätern konfrontiert.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at