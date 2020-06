Im Beruf sollte man Leidenschaft leben

Wenn man das Schlafen abzieht, verbringt man die meiste Zeit seines Lebens im Beruf“, sagte vor einigen Jahren Klaus Pilsl in einem Seminar. „Dieser Satz hat mir sehr viel zu denken gegeben. Wenn man das, was man macht, ohne Leidenschaft tut, ist das Leben verschwendet“, sagt der Mühlviertler Unternehmer, der am Mittwoch die Urkunde für den zweiten Platz beim „Felix Familia – Familienpreis des Landes“ entgegennehmen durfte.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in seiner Combeenation GmbH in Sarleinsbach deshalb oberste Priorität. „Meine Mitarbeiter sollen nicht wegen mir oder den Kunden in die Arbeit kommen, sondern weil sie hier ihre Leidenschaft leben können“, sagt Pilsl. Das sei aber nur möglich, wenn auch das Umfeld in der Familie passt. Zusammengefasst sind die familienfreundlichen Maßnahmen unter dem Titel „Family First @ Combeenation“.

Freitag ist beispielsweise grundsätzlich Home-Office angesagt – auch schon vor Corona. Ist in einer Familie eines Mitarbeiters Not am Mann, springt man füreinander ein. Flexibilität und ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen sind da Voraussetzung. Und Flexibilität braucht es, wenn die beiden Welten Arbeit und Familie vereinbar gemacht werden sollen. „Auf der einen Seite dreht sich alles darum, Prozesse effizient, planbar zu gestalten. Auf der anderen bringt jeder Schnupfen der Kinder durcheinander, was wie ein perfekter Plan aussah. Berechenbar sind Familien nie, wie jeder weiß, der den schwierigen Spagat zwischen diesen Welten versucht.“

Für den zweifachen Vater Klaus Pilsl ist das eine Frage der Grundeinstellung. Möglich wird vieles, wenn man es nur ernsthaft will. Außerdem ist die Frage, ob Mitarbeiter gerne in einem Betrieb arbeiten, mittlerweile fast zur unternehmerischen Überlebensfrage geworden: „Unser begrenzender Faktor ist die Mitarbeiter-Gewinnung, und ein zufriedener Mitarbeiter ist der beste Recruiter“, ist Pilsl sicher

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at