Helmut Feitzlmayr: Seine erste Erntebilanz fiel gut aus

Dieser heutige 1. August ist für Helmut Feitzlmayr mit Sicherheit ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, dass er seinen 56. Geburtstag feiert (die OÖN gratulieren), übernimmt der Bad Schallerbacher heute in der Landwirtschaftskammer die Abteilung Pflanzenbau mit 43 Mitarbeitern. Eine Position, die bisher Christian Krumphuber inne hatte und der sich in 37 Jahren (30 davon als Leiter) ein unglaublich großes Wissen aneignete und auch als exzellenter Fachmann galt. Gemeinsam präsentierten die beiden auch gestern mit Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger die durchaus gut ausgefallene Erntebilanz (siehe Seite 9).

Feitzlmayr selbst stammt von einem Bauernhof in Pasching, er ist also mit der Landwirtschaft (der elterliche Betrieb war auf den Ackerbau spezialisiert) aufgewachsen. Später studierte er Bodenkultur. Der Lebensmittelpunkt des Vaters von zwei Kindern ist Bad Schallerbach, wo er mit seiner Lebensgefährtin wohnt. 20 Jahre lang war Feitzlmayr Dienststellenleiter der Bezirksbauernkammer in Grieskirchen, in der Landeskammer war er der Ackerbaureferent. „Es ist ein buntes Feld, das ich zu bearbeiten habe. Ich freue mich auf die Aufgabe.“ Auch die Arbeit im Holz ist ihm nicht fremd, er hat einen zehn Hektar großen Wald.

1000 Auftritte als Pianist

Feitzlmayr hat aber auch noch ganz andere Stärken. Sein Name taucht immer wieder auf den Kulturseiten auf, spielt er doch seit Kindesbeinen an Klavier. Als Jugendlicher genoss er eine klassische Ausbildung, in Wien erweiterte er seinen musikalischen Horizont. Immer wieder gibt er Jazz- und Boogie-Woogie-Konzerte, mehr als 1000 Auftritte hat er in den Fingern. Zuletzt übernahm Feitzlmayr auch das Präsidentenamt beim Rotaryclub Greiskirchen.

Was sein Vorgänger Krumphuber, der am Freitag seinen letzten Arbeitstag als Pflanzenbaudirektor seinem Nachfolger wünscht: Ich sag immer zu ihm: „Helmut, du bekommst den schönsten Job, den unser Haus zu bieten hat.“

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at