Hannes Pühringer: Vom Landesligisten zum Staatsmeister

Unser Erfolg hat viele Väter. Wir haben ein super lässiges Team.“ Hannes Pühringer ist zwar Mannschaftsführer der Union Stein & Co Mauthausen, als Mastermind hinter dem kometenhaften Aufstieg des Bundesliga-Champions 2020 will der 45-jährige Leondinger aber nicht tituliert werden.

Als der staatlich geprüfte Tennislehrer, der einst Sybille Bammer und Daniel Köllerer betreute, 2010 in Mauthausen anheuerte, waren die Mühlviertler „nur“ Landesligist und damit ein ziemlich unbeschriebenes Blatt in der heimischen Tennis-Szene.

Mit akribischer Arbeit, guten Kontakten (etwa zu Ex-Daviscupper Andreas Haider-Maurer und ungarischen Topspielern) sowie dem Investment von Hauptsponsor Bernhard Schutti („Stein & Co“), der im Urlaub via Handy beim Finale in Wien mitfieberte, gelang der Sprung an die nationale Spitze.

„Schutti ist ewig dabei – ein echtes Urgestein. Ohne ihn geht gar nichts“, weiß Pühringer. Erst 2017 war Mauthausen ins Oberhaus aufgestiegen, 2018 gelang der Klassenerhalt, 2019 sprang schon Rang drei heraus. Jetzt dürfen sich Haider-Maurer, Attila Balazs, Alexander Erler, Gergely Madarasz, Gabriel Schmidt und Thomas Statzberger Meister nennen. Ungeschlagen, versteht sich. Der gastgebende Wiener Athletiksport Club (WAC) musste die Stärke der Oberösterreicher nach der 0:6-Abreibung im Endspiel neidlos anerkennen.

In Zeiten von Corona fiel die Party eher schaumgebremst aus, auch wenn die Mühlviertler – in freudiger Erwartung – drei Flaschen Sekt mitgebracht hatten. Auf den Tribünen jubelten 50 Schlachtenbummler, insgesamt 200 Besucher waren auf der Anlage zugelassen. Viele von ihnen drückten auch den Kornspitz-Damen um Barbara Haas die Daumen. Sie holten (zum wiederholten Mal) ebenfalls den Titel nach Oberösterreich, das Double war perfekt. „Besser hätte es nicht laufen können“, sagte Pühringer.

Für die Sieger gab’s den Meisterteller und Goldmedaillen. Vielleicht lässt sich der Verband bald ein Prämiensystem einfallen. Das würde die Geschichte aufwerten.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at