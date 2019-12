Hannah, die Eiskönigin aus Puchenau

Das haben nur wenige vor ihr geschafft: Damit Hannah Frank bei Wettkämpfen zeigen kann, was sie drauf hat, musste die Zehnjährige in eine höhere Altersklasse aufsteigen. Denn in der Schülerklasse dürfen die Teilnehmer noch keine Dreifachsprünge vorführen. Für Hannah kein Problem: Sie startet nun in der Jugend – und gewinnt reihenweise internationale Bewerbe, obwohl ihre Konkurrentinnen um bis zu vier Jahre älter sind. Allein im Herbst war die kleine Sportlerin aus Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) in vier nationalen und internationalen Bewerbe in Linz, Kroatien, Tschechien und Slowenien siegreich.

„Beim Eislaufen taugt mir einfach alles“, sagt Hannah, „die Sprünge, die Pirouetten, das Laufen. Mich fasziniert es, auf dem Eis dahin zu gleiten.“ Für ihre Leidenschaft nimmt die Zehnjährige sehr vieles in Kauf: Sie trainiert pro Woche 25 Stunden auf dem Eis, dazu kommen wöchentlich weitere zehn Stunden Ballett- und Krafttraining sowie Physiotherapie. Doch das alles macht sie aus eigenem Antrieb, sagt Mutter Julia: „Sie hat von uns volle Unterstützung.“ Die geht so weit, dass sie ihre Tochter sogar zuhause unterrichtet, damit Hannah sich ganz auf den Sport konzentrieren kann. „Ich habe gemerkt, dass Hannah mit den angebotenen Möglichkeiten im Sportgymnasium unglücklich war. Jetzt probieren wir es einmal so.“

Für ihre Trainer Markus Haider und Denise Jaschek vom Union Eissportklub Linz ist Hannah ein Glücksfall. „So ein Lichtblick passiert einem als Trainer nicht oft“, sagt Markus Haider. „Hannah ist nicht nur außerordentlich talentiert, sondern auch diszipliniert und motiviert.“ Sie habe ein gutes Gefühl auf dem Eis, präsentiere sich ausdrucksvoll und sei nervenstark in den Wettkämpfen. Hannahs nächstes Ziel ist die Staatsmeisterschaft Mitte Dezember in Klagenfurt. Und was wünscht sich Hannah für die Zukunft? Da braucht sie nicht lange überlegen: „Mein Ziel ist, irgendwann bei Weltmeisterschaften mitzumachen und dort gut abzuschneiden.“

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at