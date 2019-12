Georg Höfer: Er kennt jeden Meter der Jännerrallye

Wagemutige Fahrer, die hochgezüchtete Rennautos am Rand des physikalisch Möglichen bewegen – diese Faszination des Rallyesports packte Georg Höfer bereits im Kindergarten-Alter. Damals verfolgte der staunende Knirps an der Hand seines Vaters so manche Pyhrn-Eisenwurzen-Rallye. Als dann knapp nach der Jahrtausendwende die Jännerrallye ein Comeback erlebte, wurde der Engerwitzdorfer endgültig vom Motorsport-Fieber erfasst. So sehr, dass er begann, sich bei der Organisation von Rallye-Bewerben einzubringen. Unter anderem erstellt der heute 26-Jährige für zahlreiche Meisterschaftsläufe die Roadbooks. Das sind jene Hefte, die den Teams alle Besonderheiten der Strecke mitteilen. Natürlich kennt Georg Höfer auch jeden Meter der am Wochenende stattfindenden Jännerrallye im Raum Freistadt. Darüber hinaus nimmt der junge Mühlviertler eine wichtige Funktion im Veranstalter-Team ein: Er ist Geschäftsführer der heuer neu gegründeten „Jännerrallye Freistadt gGmbH“. Das kleine „g“ steht dabei für gemeinnützig. Nachdem die Rallye vor einem Jahr beinahe unter den Neuschneemassen versank, wurde diese Gesellschaft gegründet, um das Haftungsrisiko für die Mitglieder des Organisationsteams zu minimieren. Als Geschäftsführer war Höfer hauptverantwortlich für die Erstellung der Streckenpläne und die Einreichung der Genehmigungsunterlagen. „Die meiste Arbeit ging mit der Veränderung einiger Zuschauerzonen einher. Hier steht natürlich die Sicherheit an oberster Stelle, und entsprechend akribisch wird das alles geprüft“, sagt Höfer über den damit verbundenen Arbeitsaufwand. Auch über die Weihnachtsfeiertage waren ruhige Stunden eher die Ausnahme. Heute und morgen stehen die finalen Aufbauarbeiten auf dem Programm. Gleich nach dem Jahreswechsel werden 68 Rallyeteams auf dem Messegelände in Freistadt ihre Zelte aufschlagen, ehe am Samstag und Sonntag an die 100.000 Motorsport-Fans die Traditionsrallye im Mühlviertel mitverfolgen werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at