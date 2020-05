Gemeinsam Freude am Lernen entdecken

Mathematik, Deutsch, Englisch und Physik – selten werden in einem Raum so viele Fächer gleichzeitig unterrichtet wie bei den sechs oberösterreichischen Lerncafés der Caritas. Dabei richtet sich das Angebot an Schulkinder zwischen 6 und 15 Jahren, deren Eltern sie weder zeitlich noch finanziell unterstützen können. Bis zu drei Mal wöchentlich treffen sich die Kinder mit ihren Nachhilfelehrern. Belinda Wieshofer und Helga Heißl sind zwei von ihnen. Die Coronakrise brachte auch für sie eine Veränderung, der Nachhilfeunterricht ging online, und die beiden Lehrerinnen wurden „Helden der Krise“.

Bei der Initiative des Rotary Clubs Linz, unterstützt von mehreren anderen Rotary Clubs und den OÖN, werden Helden der Coronakrise vor den Vorhang geholt, ihr Engagement wird auch mit 1000 Euro anerkannt.

Helga Heißl Bild: privat

„Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich als Altlehrerin noch Online-Teaching kennenlernen und praktizieren durfte“, sagt Helga Heißl vom Lerncafé Vöcklabruck. 40 Jahre lang unterrichtete die pensionierte Lehrerin Mathematik, Physik und Chemie. „Da kann man nicht einfach einen Schlussstrich ziehen. Jetzt kann ich als Nachhilfelehrerin meinen Beruf weiterführen“, sagt die 64-Jährige. Auch wenn der Unterricht über Webcam gut funktionierte, freut sich die Lehrerin schon wieder auf den persönlichen Kontakt.

Ähnlich geht es ihrer Kollegin Belinda Wieshofer vom Lerncafé Marchtrenk. Seit 2015 arbeitet sie beim Lerncafé, zwei Jahre später begann sie mit dem Lehramtsstudium. „Ich habe gute Rückmeldungen bekommen, und die Kinder hatten große Freude. Das Unterrichten hat mich so erfüllt, dass ich beschlossen habe, dass ich das auch hauptberuflich machen möchte“, sagt die 25-Jährige.

Das Preisgeld wollen die Lerncafés Vöcklabruck und Marchtrenk für Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien verwenden.

Gerne nimmt der Rotary Club Linz weitere Spenden entgegen, um möglichst viele Helden auszuzeichnen. Spendenkonto: AT56 2032 0321 0052 4622

Artikel von Michael Schäfl