Friedrich Binder: Von Vorschusskassen und Distelbauern

Der Linzer Betriebswirt Fritz Binder hat sich selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Morgen, zu Mariä Empfängnis, wird er 67 Jahre alt. Gerade rechtzeitig dazu ist diese Woche sein Buch zum Jubiläum „130 Jahre Raiffeisenverband Oberösterreich“ erschienen. Er beschreibt darin die – in den ersten Jahrzehnten turbulente – Geschichte der Raiffeisenbanken, Lagerhäuser und Molkereien sowie ihres Revisionsverbandes.

Das Thema kam ihm gelegen, denn er hatte seine berufliche Laufbahn, von 1980 bis 2015, als Prüfer beim Raiffeisenverband absolviert, als Leiter der Stabsstelle Berichtskritik. „Er hat Zigtausende von Revisionsberichten durchgearbeitet“, sagt Verbandsdirektor Norman Eichinger: „Vermutlich kennt niemand anderer das Genossenschaftswesen in Oberösterreich so genau.“

Das Rüstzeug für seine historische Arbeit hat sich Binder nach seiner Pensionierung geholt, indem er die Ausbildung zum zertifizierten Heimatforscher absolvierte. Anlass dafür: Er verfasste eine 700 Seiten starke Chronik über seine Heimatgemeinde Rottenbach (Bezirk Grieskirchen).

Start war in Weißkirchen

Die Raiffeisen-Geschichte ob der Enns begann 1889 mit der Gründung der ersten Vorschusskasse, in Weißkirchen an der Traun. Erste Warengenossenschaft war 1896 die der Kardenbauern: Sie bauten in großem Stil Karden-Disteln an, die die böhmische Tuchindustrie zum Aufrauen ihrer Stoffe brauchte. Ab 1902 folgten Buttereien, aus denen der Schärdinger Molkereiverband wurde. Spannend waren die Ereignisse in der Nazizeit. Die Organisation wurde in Wien zentralisiert; die Genossenschafter protestierten dagegen erfolgreich.

Autor Binder entdeckte vor 15 Jahren das Pilgern und Weitwandern. Den Jakobsweg bewältigte er von Linz bis Kap Finisterre (2700 Kilometer). Er ging vom Gotthardpass bis Rom und von Flensburg bis Genua. Das sei nur als Single möglich, sagt er: „Unterwegs hänge ich meinen Gedanken nach und lasse mich auf Land und Leute ein.“

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at