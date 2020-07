Friedhelm Dold: Vom Hofer-Vorstand zum Rotarier-Chef

Ruhestand kommt im Wortschatz des Welsers Friedhelm Dold nicht vor. 40 Jahre war der gebürtige Deutsche bei den Lebensmittelketten Aldi Süd und Hofer tätig, bis September 2016 im Vorstand der Diskonthandelskette mit Sitz in Sattledt, deren Expansion er maßgeblich vorangetrieben hatte.

Nun hat Dold eine neue Aufgabe: Er löst den Gmundner Walter Ebner als neuen Rotary-Governor für Westösterreich ab. In dieser Funktion steht Dold für ein Jahr 69 Rotary-Clubs mit mehr als 3600 Mitgliedern in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg vor. Allein heuer sollen in diesen Bundesländern Rotary-Projekte im Wert von 1,4 Millionen Euro umgesetzt werden.

Die Organisation engagiert sich vor allem in der Bildung, im sozialen und kulturellen Bereich, etwa bei Kampagnen der Bekämpfung von Kinderlähmung. Rotary zählt weltweit 1,2 Millionen Mitglieder in 35.000 Clubs in 200 Ländern.

„Rotary ist international eine Top-Marke, in Österreich kennt man uns aber kaum. Das wollen wir ändern. Früher galten wir als elitär, heute gelten wir als exklusiv. Es gehört auch eine gewisse Exklusivität dazu, sich sozial zu engagieren und hohe ethische Ideale zu vertreten. Unser Einsatz für die Menschen vor Ort soll noch besser zum Vorschein kommen“, sagt Dold.

Er will sich um Mitgliederwachstum, soziale Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit kümmern. „Mir macht das soziale Engagement Spaß. Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Auch der Austausch mit 530 Governor-Kollegen weltweit zählt zu Dolds Aufgaben.

Zum Covid-19-Ausbruch bei einem Rotarier-Treffen in der Vorwoche zeigt sich der 65-Jährige bestürzt. „Was in Salzburg passiert ist, ist ein Stich ins Herz. Wir kämpfen gegen die Infektionskrankheit Kinderlähmung und engagieren uns für Gesundheit. Der Vorfall in Salzburg zeigt, dass Vorsicht allein nicht genug ist.“ Rotarier-Clubtreffen finden nur noch online statt.

Dold lebt seit 2006 in Wels, ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkel. In seiner Freizeit spielt er gern Golf und reist.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at