Florian Reisecker: Vom runden Kind zum Staatsmeister

Weil Florian Reisecker als Kind eher dicklich war, haben ihn seine Eltern motiviert, Sport zu treiben. Dieser Ansporn, sein unbändiger Wille, Disziplin und tausende Trainingsstunden haben aus dem 26-jährigen Braunauer einen Vorzeige-Athleten gemacht, der es bis nach Tallinn zur U23-Europameisterschaft geschafft hat. Dort belegte der Innviertler 2013 den sechsten Rang. Seinen schönsten Erfolg feierte Florian Reisecker aber 2018 daheim – bei der Staatsmeisterschaft in Braunau: Er holte den Titel im Reißen und im Zweikampf. Eine Erfolgsgeschichte, deren Ende nicht absehbar ist. Denn künftig wird der Innviertler auch von seinem Arbeitgeber unterstützt. „Ich bin technischer Einkäufer bei der AMAG in Ranshofen. Mein Chef hat sich fürs Gewichtheben interessiert und mir sogar bei einem Wettkampf in Harland zugeschaut. Daraufhin haben wir uns immer wieder einmal über das Gewichtheben unterhalten. Einige Zeit später hat mir die Firma mitgeteilt, dass sie mich künftig finanziell unterstützen wird und ich mir meine Arbeitszeit flexibel einteilen kann“, sagt Reisecker. Für den 26-Jährigen bedeutet diese Zusage, dass er ab sofort auf Profi-Niveau trainieren kann. „Etwas Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Jetzt führe ich genau das Leben, von dem ich immer geträumt habe.“

Diesem Traum hat der 26-Jährige fast alles untergeordnet. Zwischen Arbeit, Training, Masseur und Physiotherapeut bleibt wenig Zeit, doch auch die nützt er sinnvoll. Zum einen verbringt er sie mit Freunden und Familie, zum anderen engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Braunau. „Mir war es immer wichtig, dass ich auch außerhalb des Sports gute Kontakte habe. Denn manchmal ist es wirklich angenehm, über etwas ganz anderes zu reden“, sagt Reisecker. Viele Gelegenheiten wird er dazu in nächster Zeit nicht haben, denn Ende März geht es in der Nationalliga wieder los. Dort nimmt Florian Reisecker mit der Union Lochen den Titel ins Visier. Und wenn alles klappt, soll im nächsten Jahr die Europameisterschaft folgen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at