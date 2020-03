Flashmob der bildenden Kunst

Ja, die Menschen sollen in diesen Tagen zu Hause bleiben – oder besser: einander so gut es geht nicht begegnen. Wer demnach in der Friedrichstraße 14 in Linz-Urfahr vorbeispaziert, dem leuchtet aus einem Fenster ein strahlend blaues Gemälde mit verblüffender Tiefe entgegen. Es ist die Arbeit der bemerkenswerten Künstlerin Adelheid Rumetshofer. Sie transponierte die Aktion ihrer Musiker-Kollegen, Melodien aus den Fenstern des Landes als Flashmob des Zusammenhalts klingen zu lassen, für die bildende Kunst.

Ob aller geschlossenen Galerien und Museen rief sie die „Fensterausstellung“ ins Leben, mit der Einladung an alle Kollegen, sich in ihren Ateliers und Wohnungen daran zu beteiligen. „Und wenn’s nur der Nachbar sieht, hat es sich schon gelohnt“, sagt Rumetshofer im Gespräch mit den OÖN.

Rumetshofer kam 1976 in Freistadt im Mühlviertel zur Welt und wuchs zusammen mit fünf Geschwistern (drei Brüder, zwei Schwestern) auf einer Landwirtschaft in der Nähe von Königswiesen auf. Schon in der Volksschule war sie als außergewöhnliche Zeichnerin aufgefallen, ab 14 besuchte sie die HBLA für Kunstgewerbe in Linz, von 1997 bis 2003 studierte Rumetshofer an der Linzer Kunstuni Malerei und Grafik.

Jahrelang formulierte sie ihre künstlerische Sprache als gegenständliche Malerei, bis sie 2009 ihre Ausdrucksform radikal änderte: Naturformen hatten sie immer schon angeleitet, aber bei der genaueren Betrachtung des Wassers (Rumetshofer nennt diesen Prozess für alle nachvollziehbar „Narrenkastlblick“) offenbarten sich ihr dessen Ebenen – allesamt versammelt in einem Raum. „Floatings“ nannte sie diesen von enormer Sinnlichkeit grundierten Zyklus, dessen Arbeiten in unzähligen Varianten stets etwas Neues ans Licht bringen. Wer sich mit Rumetshofers Kunst intensiver befassen möchte, kann dies unter www.adelheidrumetshofer.at tun.

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at