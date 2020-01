Er stand auch in Japan in der Backstube

Simon Sailer ist sozusagen in der Backstube aufgewachsen. "Wir haben spielerisch bereits in ganz jungen Jahren ganz viel dort gelernt. Es war einfach toll, dass wir dabei was gemacht haben, das man danach auch essen konnte", sagt der 23-Jährige, der seit Juli 2019 im Familienbetrieb tätig ist. Die Bäckerei & Konditorei Sailer hat ihren Hauptsitz in Mauerkirchen sowie eine Filiale in Braunau und ab 20. Jänner auch in Ried.

Die Leidenschaft für den Bäckerberuf liegt bei den Sailers im Blut. Gegründet wurde der Innviertler Familienbetrieb 1961 von Simon Sailers Großvater, 1998 übernahmen seine Eltern. Für ihn und seinen Bruder Manuel war ebenfalls schon immer klar, dass sie die Familientradition weiterführen wollen. Während Simon nach seiner Konditorenlehre in Salzburg daheim zu arbeiten begann, zog es seinen Bruder der Liebe wegen ins Zillertal. "Manuel betreibt dort mit seiner Partnerin eine eigene Bäckerei, ist aber von Montag bis Mittwoch immer bei uns im Innviertel", sagt Simon Sailer.

Sein Onkel Adolf Sailer ist ebenfalls Bäcker und Konditor und hat seit 1994 eine Bäckerei mit Café in Fukuoka (Japan). "Wir haben ein Austauschprogramm mit meinem Onkel und ich selbst war auch für drei Monate in Japan und habe dort gearbeitet. Die Zeit war beeindruckend und sehr lehrreich. Die Menschen sind zuvorkommend und extrem herzlich. Und vor allem ist es überall sauber", sagt der 23-Jährige. Gefragt seien in Japan vor allem Sandwiches. "Die Japaner lieben alles, was gefüllt ist. Egal welches Gebäck, Hauptsache es ist was drin."

Zurzeit bereitet sich der Innviertler intensiv auf die Berufs-Europameisterschaft "EuroSkills 2020" vor, die ab 16. September in Graz stattfindet. "Ich habe bereits während meiner Lehrzeit erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen und enorm viel dadurch gelernt. Man kann dort Sachen ausprobieren und machen, die in der Praxis nicht möglich wären, da sie viel zu aufwendig und kostspielig sind. Außerdem lernt man ganz viel von den Kollegen", sagt Sailer.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at