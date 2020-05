Er sammelt Stoff für Jung-Studenten

Es wäre das bisher größte und umfangreichste Programm der nunmehr 17-jährigen Laufbahn der oberösterreichischen KinderUni gewesen, aus dem die jüngsten Studenten des Landes heuer hätten wählen können: Insgesamt 465 unterschiedlichste Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation waren für die Zeit zwischen Juli und September an den sechs Uni-Standorten (Steyr, Linz, Wels, Hagenberg, Alm- und Ennstal) für die fünf- bis 15-jährigen Studenten bereits seit März unter Dach und Fach.

Und dann kam die Corona-Krise – und machte die monatelange Vorarbeit mit einem Schlag zunichte: „Es tut uns allen Beteiligten sehr weh, aber wir können unter diesen Voraussetzungen heuer keine Präsenz zeigen“, sagte KinderUni-Rektor Andreas Kupfer. „Wir haben im Vorfeld mehrere Szenarien entwickelt, mussten dann aber feststellen, dass sich die Veranstaltungen heuer angesichts der zu erwartenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nicht sinnvoll durchführen lassen“, sagt der 49-Jährige, der das Projekt 2002 in seiner Heimatstadt Steyr ins Leben gerufen hat.

Doch ganz geschlagen wollen sich der Organisator und sein rund 40-köpfiges Planungsteam mitsamt der rund 200 Partner (zu denen auch die OÖN von Beginn an zählen) nicht geben. So soll ein Großteil des Programms kurzerhand auf nächstes Jahr verschoben werden. Kupfer rechnet damit, dass rund 80 Prozent der Veranstaltungen „gerettet“ werden können. „Damit nicht unsere ganze Arbeit verloren ist“, wie der Vater zweier erwachsener Söhne (16, 24) festhält.

In seiner Freizeit genießt der studierte Raumplaner, der nun in Bildungs-, Regionalentwicklungs-, Tourismus- und Naturschutzprojekten tätig ist und zudem die Plattform „Naturschauspiel“ koordiniert, Aktivitäten im Freien: Am liebsten ist er im Sommer mit seinen Bergschuhen und im Winter mit den Tourenskiern unterwegs oder genießt zwischendurch ein Fußballspiel mit Freunden.

