Er pflegt ein besonderes Brauchtum

73 Jagdhornbläsergruppen gibt es in ganz Oberösterreich. Jene in Pfarrkirchen im Mühlviertel feiert heuer das 40. Bestandsjubiläum. Anton Staltner ist fast seit Anfang an dabei und seit fünf Jahren Obmann der musikalischen Waidmänner. „Unsere Aufgabe ist die Erhaltung des jagdlichen Brauchtums“, erklärt Staltner, der mit seinen Bläsern fast jede Jägerveranstaltung zu verschönern vermag. Früher benutzte man Jagdhörner zur Verständigung, heute wird dazu freilich das Handy genutzt. Es sei denn, es nimmt eine Bläsergruppe an einer Jagd teil: „Dort, wo es Jagdhornbläser gibt, wird diese Art der Verständigung auch noch gepflogen“, sagt Staltner. Da gibt es einerseits die Jagdleitsignale, die jeder praktizierende Jäger kennen sollte – in der Praxis gebe es freilich Luft nach oben. Geblasen wird zum Beispiel zum Beginn und zum Schluss eines Triebes, damit jeder Teilnehmer weiß, dass er sich zum Sammelpunkt zu begeben hat. Ist die Jagd vorbei, geht es zur Streckenlegung. Dort werden die erlegten Tiere „verblasen“. „Reh tot!“, „Hirsch tot!“ oder „Sau tot!“ bedeuten etwa die einstudierten Tonfolgen. Auch eine Jägerhochzeit wird natürlich durch der Hörner Schall verschönert. „Wir begleiten unsere Jagdkameraden aber auch auf ihrem letzten Weg“, erzählt Staltner.

Die Jagdhornbläser selbst verbindet ein gewisser Sinn für die Tradition, die Liebe zur Musik sowie die gelebte Kameradschaft. Geblasen werden übrigens ausschließlich Naturtöne, denn an Klappen oder Ventilen mangelt es diesen Naturhörnern gänzlich. In Pfarrkirchen kommen die kleinen Fürst-Pless-Hörner und die geschwungenen Parforcehörner zum Einsatz, die allesamt auf B gestimmt sind. Die verschiedenen Töne werden alle mit dem Mund geformt.

Einen großen Wunsch hegt Staltner, der bis vor kurzer Zeit als Wildbrethändler unterwegs war, für die Jagdhornbläser ganz besonders: „Wir hoffen alle auf Nachwuchs. Das Jagdhorn kann jeder mit ein wenig Sinn für Musik erlernen“, sagt er.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at