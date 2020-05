Er macht beruflich und privat Tempo

Die Bremsen lösen und wieder Gas geben!“ Diese Devise hat Erich Frommwald in seiner neuen Funktion vorgegeben. Der 58-Jährige folgte Günter Rübig in der Vorwoche als Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Gestern, Mittwoch, präsentierte Frommwald seine Pläne in einem Pressegespräch.

Öffentliche Investitionen tätigen, Genehmigungen beschleunigen, Steuern senken und die Infrastruktur verbessern: Dafür plädiert Frommwald. Es brauche zudem Kauf- und Investitionsanreize, fordert er. Oberösterreichs Industrie laufe zwar wieder an, aber es gebe viele Branchen, die auch 2021 noch von den Corona-Folgen betroffen sein würden, so Frommwald. Deshalb würden sechs Monate Kurzarbeit nicht ausreichen.

Mit den Vorgängen in der Interessenvertretung ist der gebürtige Steirer vertraut. Als Energiesprecher der Industrie setzt er sich für eine industriefreundliche Energie- und Klimapolitik in Oberösterreich ein. Dass die Corona-Krise seinen Antritt als Spartenobmann nun überlagere, sei „nicht ideal, aber eine schöne Herausforderung“. Als Stellvertreter stehen ihm Stephan Kubinger und Valborg Burgholzer-Kaiser zur Seite.

Herausfordernd ist für Frommwald derzeit auch die Lage in der Kirchdorfer-Unternehmensgruppe, deren Geschäftsführer er seit 2004 ist. „Das heurige Jahr wird ein gerötetes Auge werden, mittel- und langfristig wird es schwierig werden“, erwartet der Chef. Der Baustoffhersteller mit Sitz in Kirchdorf an der Krems setzt mit 1500 Mitarbeitern jährlich 250 Millionen Euro um. Weil damit zu rechnen sei, dass künftig weniger gebaut werde, sei ein Rückgang unvermeidlich, so Frommwald.

Den 58-Jährigen hält aber nicht nur Berufliches, sondern auch Privates auf Trab. Demnächst wird Frommwald, der seit 27 Jahren in Oberösterreich tätig ist, seinen Lebensmittelpunkt nach Leonding verlagern. Und auch in der Freizeit macht der zweifache Vater Tempo: Tennis, Laufen, Radfahren und Skifahren haben es ihm angetan.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at