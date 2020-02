Er liest gern zwischen die Notenzeilen

Wolfgang W. Mayer ist Musiker durch und durch. Der Ansfeldner bildet am Landesmusikschulwerk Chorleiter aus und leitet mehrere Singschulchöre. Daneben kurvt er als Chef dreier großer Chöre (des Hans-Sachs-Chors in Wels sowie die Chorgemeinschaften Freistadt und Leonding) durchs Land, außerdem amtiert er als stellvertretender Landeschorleiter.

Seine zweite Leidenschaft gilt dem Komponieren. Auch hier ist der 41-Jährige äußerst erfolgreich: Er erhält den zweiten Preis des erstmals vergebenen Balduin-Sulzer-Kompositionspreises des Landes. Das gab gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bekannt. Der erste Preis geht an den Wiener Otto Wanke.

Für Mayer bedeutet dieser Preis eine besondere Ehre, war er doch im Linzer Musikgymnasium Schüler des im Vorjahr verstorbenen Balduin Sulzer. „Mein Interesse für die Arbeit mit Chören habe ich ihm zu verdanken“, sagt Mayer, der mit seiner Frau und den zwei Buben in Ansfelden lebt. Auch der Titel seines Werkes („Ameisen“) ist eine Verneigung vor dem heiteren Meister: „Ich wollte dem Stück im Andenken an Sulzer einen humorvollen Titel geben.“ An der Musik faszinieren Mayer die vielen Ausdrucksmöglichkeiten: „Ich will herausfinden, was zwischen den Notenzeilen steht. In jedem Werk gibt es so viele Emotionen. Es ist toll, wenn wir sie vermitteln können.“

Alle ausgezeichneten Werke werden am 17. April um 19.30 Uhr im Stift Wilhering uraufgeführt.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at