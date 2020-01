Er ist von Anfang an dabei

Als die Rotkreuz-Ortsstelle Ulrichsberg gegründet wurde, wurde Dieter Fuchs zum Dienstführenden bestellt. Er war es auch, der in der Millennium-Silvesternacht gemeinsam mit einem Zivildiener das erste Rettungsauto besetzte, das von Ulrichsberg aus zum Einsatz fuhr. Ein Krankentransport ins Rohrbacher Spital war es, den die Crew absolvierte.

20 Jahre später ist Dieter Fuchs immer noch Dienstführender und gehört im Bezirk Rohrbach zu den fixen Stützen der Rotkreuz-Familie. Mittlerweile hat der Ulrichsberger, der seit 1998 beim Roten Kreuz aktiv ist, auch die Offiziers-Ausbildung absolviert und gibt sein Wissen als Praxisanleiter und Lehrsanitäter gerne auch an die jüngere Generation weiter. Außerdem ist er Notfallsanitäter und hilft Kollegen nach belastenden Einsätzen. Wenn es um das Rote Kreuz geht, kann der Mühlviertler schon ins Schwärmen geraten – immer mit dem Ziel, Menschen für den Dienst am Nächsten zu begeistern. „Wir sind immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese sind das Fundament, auf dem das System des Roten Kreuzes steht“, sagt er.

Dabei ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter auf der Dienststelle wohlfühlen und gerne kommen. „Es geht dabei viel um Kameradschaft und Gemeinschaft“, sagt Fuchs. Als Dienstführender in Ulrichsberg kennt er sich auch mit herausfordernden Situationen aus. Immerhin gehört das Skigebiet Hochficht zum Rayon der nördlichsten Dienststelle des Landes. Auch der Böhmerwald als Wandergebiet fordert die Retter immer wieder. Um sich besser mit den Nachbarn verständigen zu können, besuchte Fuchs mit einigen Kollegen im Vorjahr sogar einen Tschechisch-Kurs.

Aber nicht nur in Ulrichsberg hält Dieter Fuchs die Fäden fest in der Hand. Auch „seinem“ Bezirksrettungskommandanten steht er als Presse-Offizier zur Seite. In dieser Funktion ist es ihm ein Anliegen, die vielen Geschichten, die das Rotkreuz-Leben so schreibt, zu erzählen. Dabei versucht er immer die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at