Er garantiert ein günstiges Vergnügen

Als alles verloren schien, sprang Wolfgang Spießberger in die Bresche. Damals, vor 20 Jahren, standen die Wachtberglifte vor dem Aus. Die Besitzer der Liftanlage in Weyregg am Attersee wollten aufhören, ein Nachfolger war schwer zu finden. „Nicht nur ich, sondern fast ganz Weyregg hat am Wachtberg das Skifahren gelernt. Unser Skigebiet wollten wir nicht einfach aufgeben“, sagt Spießberger. Also kaufte der Sportverein Weyregg die Liftanlage– mit großer finanzieller Unterstützung seiner Mitglieder und der Bevölkerung.

Seitdem ist das Familienskigebiet noch familiärer geworden. Nicht, weil nur über vier Pistenkilometer gewedelt werden kann, sondern weil es tatsächlich von einer Familie betrieben wird: „Meine Söhne kümmern sich um Reparaturen und um die Präparierung der Pisten. Auch meine Frau arbeitet fleißig mit“, sagt der 67-Jährige. Zwei Pensionisten aus dem Ort arbeiten ehrenamtlich als Liftwarte. Gestern hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) dem Naturschnee-Skigebiet mit den drei Liften sogar einen Titel verliehen: Die Wachtberg-Lifte sind das günstigste Skigebiet Österreichs. 18 Euro kostet eine Tageskarte. „Natürlich müssen wir die Preise ab und an erhöhen, aber wir wollen familienfreundlich bleiben“, sagt Spießberger.

Es gehe vor allem darum, den Kindern den Spaß am Skifahren zu vermitteln. „Dafür ist der Wachtberg optimal. Niemand kann verloren gehen und ab 20 Zentimeter Schnee öffnen wir die Pisten“, sagt der 67-Jährige. Schnee gibt es allerdings nicht immer: „Der Attersee ist eine Wärmflasche. Er kühlt erst Mitte Jänner richtig aus und bis dorthin regnet es bei uns häufig.“ Vergangenes Jahr erwischte es der Wachtberg aber gut: An 38 Tagen waren die Pisten geöffnet.

Den Berg verlässt Spießberger auch nicht, wenn der Frühling ins Land zieht. Dann wandert er über die Hügel rund um den Attersee oder widmet sich der Jagd. Fünf Jahre möchte er am Wachtberg noch weitermachen. Dann wird ein anderer in die Bresche springen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at