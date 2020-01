Engagierter Schärdinger mit Visionen

Generationenwechsel beim Bund österreichischer Innenarchitektur (BÖIA): Der Schärdinger Christian Armstark ist neuer Vizepräsident. Seit fünf Jahren betreibt der 35-Jährige bereits ein eigenes Büro für Innenarchitektur am Unteren Stadtplatz in der Barockstadt.

Der BÖIA ist ein österreichweiter Interessensverband deren Vollmitglieder die Qualitätsbezeichnung „Innenarchitekt BÖIA“ führen, der aufgrund der strikten Aufnahmekriterien, international anerkannt ist. Bei der diesjährigen Generalversammlung wurde der Vorstand unter Präsidentin Sabrina Haindl bestätigt und der Schärdinger Innenarchitekt Christian Armstark als neuer Stellvertreter einstimmig gewählt. Der Innviertler tritt damit in die Fußstapfen von Martin Thörnblom.

„Das Tätigkeitsfeld eines Innenarchitekten ist sehr anspruchsvoll und vielseitig. Entsprechend langjährig sind die dafür erforderlichen Ausbildungen und praktischen Tätigkeiten, die nachzuweisen sind, bevor man sich selbstständig machen kann. Zugleich wird die geschützte Berufsbezeichnung Innenarchitekt in Österreich aber leider oft etwas schwammig beziehungsweise beliebig verwendet“, sagt Armstark. Sein Ziel sei es, den Titel „Innenarchitekt BÖIA“ als Qualitätsbezeichnung zu stärken. „Gemeinsam mit der Präsidentin und dem gesamten Vorstandsteam, arbeite ich daran, den Verein als Interessensvertretung auf die aktuellen Herausforderungen auszurichten und einen vielseitigen Rahmen für ein lebendiges Netzwerk zu etablieren.“

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Armstark nie bereute. „Dass sich das Kundeninteresse und die Auftragslage derart gut entwickeln würde, hatte ich mir bei Gründung zwar erhofft, war aber für mich in der Form nicht vorhersehbar. Mittlerweile sind wir ein dreiköpfiges Team“, sagt Armstark. Auch seine Frau Sabine, mit der der 35-Jährige zwei Kinder hat, arbeitet im Büro am Unteren Stadtplatz. „Jeder von uns im Team hat seine Stärken. Wir ergänzen uns gut“, sagt der Schärdinger.

