Eine lebende Motorsport-Legende

Power alleine ist zu wenig, man muss sie schon auch ,dafoan’ können“, ist das Motto von Alois Höller, der sich heuer mit vier Championaten endgültig in die Geschichtsbücher des heimischen Motorsports eingetragen hat. Mit insgesamt 40 nationalen und internationalen Rallyecross-Titeln gehört er zu den erfolgreichsten Motorsportlern Österreichs. Es gibt wahrscheinlich keinen Konkurrenten, dem die FIA-Präsidenten Mosley und Todt öfter bei einer Saison-Siegerehrung begegneten als dem Mühlviertler.

30 Jahre lang gehört der hauptberufliche Versicherungsberater schon zum Motorsport-Zirkus. Dabei wollte er in jungen Jahren „nur“ sein Ziel erreichen, einmal Staatsmeister zu sein. Dieses Ziel hat der zweifache Vater bei Weitem übererfüllt. Zwar hat Höller einige treue Begleiter in seiner Crew. Wenn es um das Auto geht, legt er aber seit jeher selbst Hand an. Da brennt oft bis tief in die Nacht Licht in der Garage in Götzendorf bei Rohrbach. Dort kennt man ihn seit jeher als „Benzinbruder“. Kein Wunder also, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass er als Feuerwehrmann auch das Löschfahrzeug zum nächsten Einsatz der Ortsfeuerwehr steuern wird. „Mir ist es lieber, ich habe das Steuer selbst in der Hand – Beifahrer bin ich wirklich kein guter“, sagt er.

Neben der Technik – Höller gönnte sich zum 60er einen neu aufgebauten Rennwagen – setzt er seit jeher auf fahrerisches Können. Legendär sind nicht nur seine „Raketenstarts“, sondern auch seine beherzten Drifts. Je widriger die Bedingungen, desto weniger können seine Konkurrenten ihren PS-Vorteil ausspielen. Deshalb schaffte er es auch immer wieder mit älteren Boliden, Siege und Titel zu holen. Wie lange der junggebliebene 57er-Jahrgang noch weitermachen will, weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Sein Credo: „Solange es mir Spaß macht und ich einigermaßen mithalten kann, bin ich dabei.“ Jedenfalls nimmt er nächstes Jahr den 41. Titel in Angriff.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at