Ein Weckruf für den Entdeckergeist

Bei Kindern und Jugendlichen die Faszination an der Natur zu entfachen und den Entdeckergeist wachzurütteln, das hat sich Margit Angerer zur Aufgabe gemacht. Seit zwei Jahrzehnten erforscht die 35-Jährige gemeinsam mit den begeisterten Jungforschern ihre Umwelt und vermittelt ihnen Wissen in Arten- und Naturschutz. Für ihr Engagement wurde sie von Landeshauptmann Thomas Stelzer mit dem Ehrenzeichen „Verdienste um die oberösterreichische Jugend“ ausgezeichnet.

„Wenn eine Idee überspringen soll, muss man sie den Jugendlichen selbst vorleben. Sie sollen in der Natur frei herumlaufen und selbstbestimmt forschen und lernen dürfen“, sagt die stellvertretende Bundesleiterin der Österreichischen Naturschutzjugend. Hauptberuflich arbeitet die Mutter eines vierjährigen Sohnes als Chemie- und Mathematiklehrerin an einem Gymnasium. Schon mit zehn Jahren schloss sie sich der Naturschutzjugend-Ortsgruppe Waldzell an. Deren damaliger Leiter, der heute noch aktiv ist, entfachte in ihr die Begeisterung zur Natur, die bis heute lichterloh brennt. Fünf Jahre später übernahm sie die Leitung einer Kindergruppe. Nach der Matura wechselte sie schließlich auf die Bundesebene der Naturschutzjugend. „Ich wollte Jugendlichen dabei helfen, ihren Horizont zu erweitern und sich über die Ortsgruppen hinaus bundesweit zu verknüpfen“, sagt die Naturwissenschaftlerin.

Ihr Hauptaugenmerk legt die 35-Jährige bei der Naturvermittlung auf Bewusstseinsbildung und aktiven Umweltschutz: „Die Jugend soll das Gefühl bekommen, dass auch sie etwas verändern und zum Gedeihen von Pflanzen und Tieren beitragen kann.“ Ihr Wissen gibt die Lehrerin auch gerne an Erwachsene weiter. Sie erarbeitete eine 100 Einheiten umfassende Ausbildung zum „Jugendleiter für Naturerlebnispädagogik“. Der Kurs für Jung und Alt findet in den Häusern der Naturschutzjugend statt. Mit großem Erfolg, denn die Fortbildung wird bereits zum vierten Mal in Folge angeboten.

Artikel von Michael Schäfl