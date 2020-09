Ein sentimentaler Heimkehrer

Grau melierter Vollbart, Hornbrille, Glatze, dunkler Anzug. Peter Kowatsch punktet in seiner Heimatstadt Wels nicht nur als markante Erscheinung, der Kulturschaffende hat mehr als 30 Jahre viele nachhaltige Akzente gesetzt.

Zu Beginn seiner Karriere als Gründungsmitglied der Theatergruppe „Die Menschen“, später mit seinem Alter Ego Mario Stuchlik als international erfolgreiches Pantomimen-Duo PLUS MINUS. „Wir hatten Auftritte in 300 Großstädten, verteilt auf 30 Länder“, schildert der 55-Jährige.

Eine weitere Kowatsch-Erfindung, der Welser Arkadenhof Kultur Sommer, kurz WAKS , ging heuer nach 15 Jahren erfolgreich zu Ende. Nun wartet auf ihn die nächste Herausforderung. Nach der Ausgliederung aus dem städtischen Kulturbetrieb bekam Kowatsch den Zuschlag für den Kornspeicher, eine Kleinkunstbühne im Herzen der Stadt.

Am 2. Oktober ist Eröffnung. Angesprochen auf die Größe der Aufgabe, zitiert der Künstler und Kulturmanager Anton Bruckner: „Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verbringen.“ Er sei mit dem Haus sentimental verbunden, sagt Kowatsch. Im Kornspeicher wurde nicht nur PLUS MINUS aus der Taufe gehoben, auch seine ersten Schritte als Schauspieler machte er in dem Kulturhaus. Das als Arena konzipierte Ateliertheater wurde im 16. Jahrhundert als Getreidespeicher erbaut. Nach dem Krieg fand der Kornspeicher als Kasperltheater Verwendung. Nun ist Kowatsch dort Geschäftsführer und plant Kabarett & Comedy, Sprech-, Musik und Kindertheater. Auch Lesungen und Literaturabende wird es geben. Und selbstverständlich kehrt auch wieder der Kasperl zurück. Einmal monatlich lässt ihn Kowatsch lustige Streiche spielen.

Die Eröffnung eines Theaters in Covid-Zeiten sei wie ein Husarenritt, erklärt der Kulturmanager. Er sehe darin aber auch eine Chance, betont der HAK-Absolvent, der schmunzelnd hinzufügt, dass ihm die kaufmännische Seite zum Glück nicht fremd sei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at