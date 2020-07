Gerhard Beck hat einige Turns (Wendungen) hinter sich, Flaute herrscht bei ihm nie. Der begeisterte Segler war unter anderem österreichischer Meister in der Nordischen Kombination, 20 Jahre lang Gemeindearzt in Höhnhart (Bezirk Braunau), gründete mit seiner Frau Regina das Gesundheitszentrum Revital in Aspach und war trotz kurzer Unterbrechung 21 Jahre lang Obmann des SC Höhnhart. Eines ist dabei immer gleich geblieben: sein Engagement für Patienten, Sportler und die Gesellschaft.