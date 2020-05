Seine neue Führungsrolle in ruhigen Zeiten zu übernehmen, bleibt ihm verwehrt. Seit dieser Woche ist Jörg Pfaffenzeller aus Schleißheim offiziell Vorsitzender der Fachgruppe Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Der 48-Jährige steht somit an der Spitze, wenn es darum geht, eine der von der anhaltenden Corona-Krise am härtesten getroffenen Branchen zu vertreten.