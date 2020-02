Ein Genussmensch in seinem Element

Wenn er von seiner Lieblingsbeschäftigung spricht, glänzen Pepi Lehners Augen. Der Welser ist ein wahrer Connaisseur. Seinem ausgeprägten Sinn für die Weinkultur verdankt man in Linz Westösterreichs größte Weinmesse. Die bereits sechste Auflage von „Wein & Genuss“ am Freitag und Samstag im Design Center wartet mit einigen Neuerungen auf. So präsentieren sich auf der Messe erstmals fünf oberösterreichische Winzer. Insgesamt bringen rund 200 Weinbauern aus fünf europäischen Ländern 1400 verschiedene Tröpferl zur Verkostung. Getestet werden auch Weine aus dem Vorjahr: „2019 wird ein großer Jahrgang. Ich bin schon sehr gespannt“, betont Lehner voller Vorfreude.

Der Vater von zwei erwachsenen Kindern lebt mit seiner zweiten Frau Silvia in einer Patchwork-Familie. Die Unternehmertochter teilt mit ihrem Pepi die Liebe zu ausgefallenen Geschäftsideen.

Der leitende Verkäufer einer großen Druckerei suchte nach seiner Pensionierung eine Beschäftigung. In seiner Heimatstadt Wels blitzte Lehner mit seinem Konzept jedoch ab: „Dort hat man mich nicht ernst genommen“, schildert der Weinkenner und Genussmensch.

Dass er mit „Wein & Genuss“ in Linz gelandet ist, empfindet der bald 70-Jährige, der dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio pilgert, im Nachhinein als Glücksfall. Dabei waren die ersten zwei Anläufe alles andere als erfolgversprechend: „Wir mussten viel Lehrgeld zahlen“, gesteht Lehner, der seine Weinleidenschaft mehrere Jahre auch als Hobby-Winzer im burgenländischen Leithagebirge auslebte: „Mit zwei Freunden bewirtschaftete ich einen Weinberg“, verrät Lehner. Mit der Vinaria, Österreichs führender Weinzeitschrift, und den OÖNachrichten hat der Welser bei „Wein & Genuss“ zwei starke Medienpartner hinter sich. Für den Erfolg rührt Lehner überall und unentwegt die Werbetrommel. So klapperte er schon vor Wochen 150 Wirte im Großraum Linz und Wels ab, um ihnen einen Besuch und die Bewerbung seiner Messe mit Plakaten schmackhaft zu machen.

