Ein Energiebündel mit Tüftlergeist

In zehn Jahren soll der Strombedarf in Österreich zur Gänze aus erneuerbaren Energien kommen. Einer, der auf dem Weg zu diesem Ziel Tempo macht, ist Christoph Wagner. Der gebürtige Neufeldner wurde gestern, Mittwoch, zum neuen Präsidenten der Erneuerbaren Energie Österreich ernannt.

Wagner löst Peter Püspök ab, der die ehrenamtliche Funktion nach fünf Jahren ablegt. Grund dafür seien Auffassungsunterschiede mit einigen Mitgliedsverbänden gewesen, heißt es in einer Aussendung des Verbands. Die Interessenvertretung setzt sich unter anderem für Solarenergie, Photovoltaik, Biomasse, Windenergie und Wasserkraft ein.

„Ich übernehme die Aufgaben so lange, bis wir einen Nachfolger gefunden haben. Ich bin kein Sesselkleber“, sagt der bisherige Vizepräsident Wagner. Es gehe darum, den Interessen der Mitglieder Raum zu gewähren und den Draht zur Regierung zu halten. Der 62-Jährige ist seit 25 Jahren in der Branche tätig. Er führt den Mühlviertler Kleinwasserkraft-Spezialisten WWS, ein Planungsbüro für Wasserkraftwerke und ist seit 15 Jahren Präsident der Kleinwasserkraft Österreich.

Zeiteinteilung, Vertrauen in die Mitarbeiter und der Rückhalt seiner Frau und der beiden Kinder seien das Um und Auf, um das alles unter einen Hut zu bringen, sagt das Energiebündel. Die Corona-Krise sieht der Unternehmer auch als Chance, zumal für seine Aufgabenbereiche. „Regierungen in aller Welt bemerken, dass Eigenständigkeit und Selbstversorgung nicht das Schlechteste sind. Das gilt auch für erneuerbare Energien.“ Er ist guter Dinge, „dass das Thema in der derzeitigen Situation nicht unter den Teppich gekehrt wird“.

Seine berufliche Leidenschaft lebt Wagner auch privat aus: Er hat ein Kraftwerk aus dem 19. Jahrhundert zu seinem Haus im Mühlviertel umgebaut. „Ohne Bautätigkeit geht bei mir nichts. Ich bin ein Tüftler.“ Die Interessen des 62-Jährigen gelten zudem dem Sport: Wagner mag Tanzen, Radfahren, Laufen und Skifahren.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at