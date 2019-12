Ein Christbaum voller Lebkuchen und große Freude über kleine Geschenke

"Ich glaube, in meiner Jugend war Weihnachten für Kinder noch schöner als heute", sagt der 90-jährige Linzer Ludwig Sima. Die Geschenke seien damals zwar bei weitem nicht so üppig ausgefallen, dafür sei die Freude über die Kleinigkeiten unter dem Christbaum viel größer gewesen. "Ich habe mich als kleiner Bub immer ungemein auf den Heiligen Abend gefreut", erinnert sich der gebürtige Geboltskirchner.

OÖN: Was lag in Ihrer Kindheit, also in den 1930er- und 40er Jahren, für Sie und Ihre zwei Geschwister unter dem Christbaum?

Ludwig Sima: Vor allem Selbstgemachtes. Mein Großvater war ein hervorragender Handwerker. Er hat für mich und meine beiden Schwestern allerhand Spielsachen gebastelt – Holztiere mit Rädern zum Ziehen beispielsweise. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich einen Tretroller aus Holz von ihm bekommen habe. Darüber habe ich mich ungemein gefreut. Ich war damit der einzige Bub in der Siedlung, der so ein Gefährt besaß, und genoss natürlich die Bewunderung meiner Freunde sehr. Ein paar Jahre später habe ich meinen ersten Anzug zu Weihnachten bekommen. Auch das war damals etwas ganz Besonderes für mich, weil ich das erste Mal eine Hose und ein Sakko besaß, die zusammenpassten.

Wie war der Christbaum damals geschmückt?

Wir haben selbst gebackene Kekse und Lebkuchen auf den Baum gehängt, die sehr schön mit Zuckerglasur verziert waren. Aber essen durften wir vor dem 6. Jänner, wenn der Baum abgeschmückt wurde, kein einziges Stück davon. Unsere Eltern waren da sehr streng. Aber natürlich haben wir trotzdem hin und wieder etwas gestibitzt. Das gehörte einfach dazu.

Waren Süßigkeiten damals für Kinder eine Seltenheit?

Ja, unterm Jahr gab es bis auf den Sonntagskuchen kaum Süßes. Darum haben wir uns auch immer sehr auf die Adventzeit gefreut, da hat die Mutter aus flüssiger Butter, Kakao und Milchpulver selbst Schokolade gemacht. Das war zuerst eine flüssige Masse, die sie zum Aushärten in kleine Formen gegossen hat. Diese Schokolade hat wunderbar geschmeckt!

Waren in Ihrer Kindheit weiße Weihnachten noch selbstverständlich?

Ja, damals hat der Winter seinen Namen noch verdient. Wir hatten immer Unmengen an Schnee. Für uns Kinder war das natürlich ein Traum. Nach der Schule waren alle Buben und Mädchen von der Siedlung draußen. Wir waren Schlitten fahren und haben Schneemänner und mannsgroße Schneehäuser gebaut. Auch Eisbahnen zum Stockschießen haben wir selbst gegossen. Dafür haben wir kübelweise Wasser geschleppt. Dann haben wir es den Großen nachgemacht und mit unseren kleinen Eisstöcken Wettbewerbe veranstaltet. Es war eine schöne Zeit.

Wie wurden die Adventsonntage gefeiert?

Da kamen immer Verwandte zu Besuch. Man hat sich gemütlich zusammengesetzt, Weihnachtslieder gesungen und geplaudert. Ich hab mich besonders über den Besuch von Tante und Onkel gefreut. Sie haben oft von früheren Zeiten erzählt, das fand ich ungemein interessant.

Als der Zweite Weltkrieg begann, waren Sie zehn Jahre. Wie haben Sie die Weihnachtszeit damals in Erinnerung?

Nicht viel anders als davor. Mein Vater war wehruntüchtig, weil er als Kind einen Blinddarmdurchbruch erlitten hatte und auch als Erwachsener noch unter den Folgen litt. Deshalb war auch Weihnachten die ganze Familie beisammen.

Ist die Weihnachtszeit heute nicht mehr so schön wie früher?

Naja, in vielen Familien geht es nur noch um Geschenke und weniger um das gemütliche Zusammensein von Familie und Freunden. Das ist schade. Aber meine beiden Töchter und meine Enkelkinder machen da Gott sei Dank nicht mit. Auch meine Urenkel werden nicht überhäuft mit Spielsachen, sondern sehr bewusst beschenkt.

Was verschenken Sie zu Weihnachten?

Ich bastle das ganze Jahr über allerlei aus Holz, Metall und Stein, das ich dann zu Weihnachten verschenke. Zum Beispiel kleine Holztiere für die Kinder. Die Großen bekommen Vasen oder andere Sachen zur Dekoration für Haus und Garten.

Worauf freuen Sie sich am meisten zu Weihnachten?

Dass alle zusammenkommen und ich die gesamte Familie treffe – meine beiden Töchter, auf die ich sehr stolz bin, und ihre Familien bis zu den Urenkerln. Das genieße ich jedes Jahr sehr.

Artikel von Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit u.griessl@nachrichten.at