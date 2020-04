Ein Buddy für Schüler in der Krise

Bei dem Lehramtsstudenten Johannes Puchegger läutet das Telefon. Begeistert hält das von ihm betreute Volksschulkind am anderen Ende der Leitung seine Matheaufgaben in die Kamera. „Manchmal zeigen mir die Kinder voller Stolz, welche Hausaufgaben sie bereits erledigt haben, und wollen gelobt werden. Anderen muss ich gut zureden, damit sie beim Home-Schooling nicht den Mut verlieren“, sagt der 36-Jährige, der neben dem Primarstufenstudium in der Nachmittagsbetreuung der Linzer Magdalenaschule arbeitet.

Seit letzter Woche ist er Teil des „Buddy4You“-Programms der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und des National Centers of Competence (NCoC) für psychosoziale Gesundheitsförderung. Hierbei betreuen Lehramtsstudenten ehrenamtlich Schulkinder, nicht nur fachlich, sondern auch pädagogisch. Beratung und Hilfe bekommen die „Buddys“ von Professoren der Hochschule. Als Puchegger von dem Projekt hörte, meldete er sich umgehend an. Wenige Tage später hatte er bereits Telefonkontakt mit dem ersten Volksschulkind.

„Mit den Kindern plaudere ich über ihren Alltag in der Krise, über ihre Hobbys und ihre Haustiere“, sagt der Volksschullehrer in spe. „Ich helfe ihnen auch bei den Hausaufgaben und motiviere sie, wenn sie einmal keine Lust auf Lernen haben.“ Nicht nur die Kinder seien von den Gesprächen mit den Studenten begeistert, auch die Eltern schätzen die angehenden Lehrer als Schnittstelle zwischen Schul- und Privatleben. „Ich spreche auch mit den Eltern über ihre Anliegen und versuche, ihnen zu helfen. Viele haben Sorge, beim Home-Schooling etwas falsch zu machen, und freuen sich über jede Unterstützung“, so Puchegger.

Vor dem Studium arbeitete der 36-Jährige als freischaffender Musiker und trat auch bei den Salzburger Festspielen auf. Da ihm die soziale Komponente fehlte, wechselte er in den Lehrerberuf. „Ich kann meine Erfahrungen gut im Klassenzimmer gebrauchen: Gemeinsames Singen macht allen Spaß.“

Artikel von Michael Schäfl