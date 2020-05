Ein Astrophysiker von morgen

Vorsichtig holt Physikprofessor Günther Redl ein kleines Säckchen mit Glaskugeln hervor. Gebannt schauen ihm die 21 Schüler der 4D-Klasse des Bundesrealgymnasiums Enns zu. Der 14-jährige Benjamin Arbeithuber kann seinen Blick nicht mehr von den Murmeln losreißen. Als der Professor der Klasse schließlich erklärt, dass sich in den Kügelchen geringe Dosen des radioaktiven Elements Uran befänden, ist es um Benjamin Arbeithuber geschehen. „Unser Unterricht ist Spitzenklasse. Egal, welches Thema wir behandeln, unser Physikprofessor hat immer ein passendes Experiment parat“, sagt Arbeithuber. „Und beeindruckt damit fast die ganze Klasse.“

Für ihren innovativen Unterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wurden die Lehrenden des BRG Enns nun mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2016 wird die Auszeichnung in Kooperation des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Industriellenvereinigung, der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien ausgeschrieben. Für die kommenden drei Jahre darf sich nun das BRG Enns mit dem Qualitätszertifikat zieren.

Selbst in Coronazeiten steht im Ennser Gymnasium anschaulicher Unterricht auf dem Stundenplan. „Unser Lehrer hat uns Videos von Experimenten geschickt. Selbst durften wir daheim leider nicht herumexperimentieren“, sagt Benjamin Arbeithuber. „Aber ich kann es kaum erwarten, wieder in der Schule Versuche zu machen.“

Die Naturwissenschaften faszinieren den 14-Jährigen schon seit jeher. Am meisten hat es ihm aber die Physik angetan. „Die Physik ist grundlegend für unser Leben, darum möchte ich sie auch so gut wie möglich verstehen. In Zukunft möchte ich meine Begeisterung für Astrophysik noch mehr ausleben. Vielleicht ja auch in der Forschung.“ Fürs Erste freut sich Benjamin Arbeithuber aber auf die nächste Klasse, „denn in der Fünften haben wir dann schon zwei Stunden Physik pro Woche.“

Artikel von Michael Schäfl