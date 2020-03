Doris Hummer: Erste Wahl bei der ersten Wahl

Wer vor knapp fünf Jahren glaubte, die Politkarriere von Doris Hummer sei zu Ende, hat sich gründlich getäuscht. Als Chefin des VP-Wirtschaftsbundes hat die 46-jährige Unternehmerin jetzt ihre erste Wahl in der Wirtschaftskammer Oberösterreich geschlagen und diese mit fast 70 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen. „Das ist ein klares Signal für die gestaltenden Kräfte im Haus“, sagt sie.

2015 hatte die ÖVP einen Sitz in der Landesregierung verloren und opferte keinen Bauern, sondern die einzige Frau. Daraufhin zog sich die Politikerin in ihre Beratungsfirma WhiteBox und das Familienunternehmen Domico zurück. Die Metallfassadenfirma im Hausruckviertel mit 150 Mitarbeitern leitete sie fortan mit ihrem Vater.

Christoph Leitl machte sie allerdings kurz darauf zu seiner Nachfolgerin im Wirtschaftsbund und designierte sie zur Nachfolgerin von Rudolf Trauner in der Kammer für 2019. Wegen der Erkrankung Trauners kam sie schon früher zum Zug und begann, die Wirtschaftskammer umzukrempeln.

Auf jede Ankündigung aus Wien für eine effizientere Kammer legte sie in Oberösterreich noch eins drauf, senkte Umlagen und fuhr gegen einigen Widerstand ein strenges Sparprogramm in der Zentrale.

Die Absolventin eines VWL-Studiums an der JKU und eines Marketing-Studiums in Wolverhampton, die mit ihrem Lebensgefährten und dem achtjährigen Sohn Felix im Bezirk Grieskirchen wohnt, festigt mit diesem Wahlerfolg ihre Position auch in der ÖVP Oberösterreich. Das hat sie schon angedeutet, als sie bei der Wahl von Michael Strugls Nachfolger als Wirtschaftslandesrat gemeinsam mit Thomas Stelzer und ohne Rückfragen bei der Industrie Markus Achleitner aus dem Hut zauberte.

Schon 2009, als Josef Pühringer die Obfrau der Jungen Wirtschaft als Bildungslandesrätin präsentierte, überraschte Hummer mit rascher Lernfähigkeit und einem gesunden Zug zum Tor. Innerhalb kürzester Zeit hat sie nun in der Wirtschaftskammer klar gemacht, wer die Chefin auf dem Platz ist.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at