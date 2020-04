Doris Bauer: Online-Seelsorge in Corona-Zeiten

Unter 142 bietet die Diözese Linz ihre Telefonseelsorge ein offenes Ohr, um Menschen in Krisenzeiten das Durchhalten zu erleichtern und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Doch nicht jeder will telefonieren, gerade bei heiklen Angelegenheiten bevorzugen oftmals Jüngere Trost und Hilfe anonym via Chat oder E-Mail.

„Mit Beginn der Corona-Krise haben wir unsere Sofortchats massiv ausgebaut“, sagt die Psychologin Doris Bauer (30), die die Onlineberatung (onlineberatung-telefonseelsorge.at) koordiniert. Montags bis sonntags von 14 bis 22 Uhr stehen die 30-Jährige und ihre fast 100 ehrenamtlichen Online-Berater österreichweit bereit, um zu helfen. Dabei haben sie alle Hände voll zu tun, denn die Sofortchats, für die keinerlei Anmeldung erforderlich ist, haben sich im vergangenen Monat vervierfacht. Themen sind nicht nur psychische Erkrankungen, Einsamkeit und quälende Suizidgedanken. „Es melden sich jetzt viele überforderte Eltern, vor allem Frauen, die in der Krise zuhause arbeiten und die Kindererziehung bewältigen müssen.“

Leider auch Gewalterfahrungen werden dabei geschildert. „Wir versuchen, den Opfern in solchen Fällen bestmöglich den Rücken zu stärken und sie zu motivieren, sich an die Polizei oder die Gewaltschutzzentren zu wenden“, sagt die gebürtige Mühlviertlerin, die aus Niederkappel stammt und in Salzburg ihr Psychologiestudium absolvierte. Nach beruflichen Erfahrungen als Gesundheitspsychologin im Linzer AKH und in einer bayrischen Klinik übernahm sie vor vier Jahren die Koordination der Online-Beratung der Telefonseelsorge. „Beratung mit neuen Technologien zu verbinden, das hat mich gereizt.“

Als Begleiterin der Ehrenamtlichen ist Doris Bauer auch für Aus- und Fortbildung zuständig. Dabei stehen Krisenintervention, Gesprächsführung und Selbsterfahrung im Mittelpunkt. Alle Berater erhalten eine regelmäßige Supervision, um belastende Erlebnisse verarbeiten zu können, doch es überwiegt das Positive: „Viele sind überrascht, wie viel Nähe bei der Onlineberatung entstehen kann.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.